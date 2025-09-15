László András a svéd miniszterelnök Orbán Viktort célzó vádaskodására reagált

Megosztás itt:

A képviselő azt írta, Ulf Kristersson szerint égbekiáltó hazugság, amit a magyar kormányfő posztolt, majd gúnyosan hozzátette, hogy "ez nem meglepő egy olyan embertől, aki lebontja a jogállamiságot".

László András ezzel összefüggésben kiemelte: a "migránsbandák" olyan erőszakosak Svédországban, hogy az év eleji hírekben döbbenten számoltak be arról, hogy egy hónap alatt napi átlagban egy robbantásos leszámolás vagy támadás volt.

Az erőszak annyira elszabadult, hogy maga Ulf Kristersson nyilatkozta, hogy a kormány és a hatóságok nem urai a helyzetnek - jelezte.

Hozzátette: még a korábbi kormányt vezető szocialisták egyik vezetője is elismerte az elvesztett választások után, hogy a migrációs politika kudarc.

Emellett a svéd politikában újra és újra napirendre került az a kérdés, hogy bevessék-e a hadsereget a bandaháborúk miatt - mutatott rá.

László András szerint "lehet itt játszani azzal, hogy mi a tűpontos adat, vagy a jogilag megfelelő minősítés", de a svéd miniszterelnök posztja alatt záporoznak a kommentek, amelyek egyértelműen valós problémaként számolnak be arról, hogy a kiskorúakat igenis tudatosan használja a szervezett bűnözés, hogy elkerüljék a felelősséget a bandavezérek.

A fideszes politikus úgy fogalmazott: a svéd társadalom a széteső társadalmi modell tüneteit mutatja, a kommentelők pedig pont, hogy Ulf Kristerssont támadják, amiért eltagadja a problémát.

"Európa több országa már abba a fázisba lépett, hogy aligha van visszaút a normalitás felé. Ezt ki kell mondani. Akár tetszik vezetőiknek, akár nem" - jegyezte meg a fideszes EP-képviselő.

