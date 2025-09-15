Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 15. Hétfő Enikő, Melitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

László András a svéd miniszterelnök Orbán Viktort célzó vádaskodására reagált

2025. szeptember 15., hétfő 13:35 | MTI
Die Welt Orbán Viktor svéd miniszterelnök László András svédországi kiskorúak bűnözése

Nem kérünk jogállamisági leckét egy olyan ország vezetőjétől, ahol robbantásos támadások vannak és bandaháborúk dúlnak - közölte László András fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő hétfőn Facebook-oldalán, arra utalva: a svéd miniszterelnök "kiakadt" Orbán Viktorra, amiért idézte a Die Welt cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről.

  • László András a svéd miniszterelnök Orbán Viktort célzó vádaskodására reagált

A képviselő azt írta, Ulf Kristersson szerint égbekiáltó hazugság, amit a magyar kormányfő posztolt, majd gúnyosan hozzátette, hogy "ez nem meglepő egy olyan embertől, aki lebontja a jogállamiságot".

László András ezzel összefüggésben kiemelte: a "migránsbandák" olyan erőszakosak Svédországban, hogy az év eleji hírekben döbbenten számoltak be arról, hogy egy hónap alatt napi átlagban egy robbantásos leszámolás vagy támadás volt.

Az erőszak annyira elszabadult, hogy maga Ulf Kristersson nyilatkozta, hogy a kormány és a hatóságok nem urai a helyzetnek - jelezte.

Hozzátette: még a korábbi kormányt vezető szocialisták egyik vezetője is elismerte az elvesztett választások után, hogy a migrációs politika kudarc.

Emellett a svéd politikában újra és újra napirendre került az a kérdés, hogy bevessék-e a hadsereget a bandaháborúk miatt - mutatott rá.

László András szerint "lehet itt játszani azzal, hogy mi a tűpontos adat, vagy a jogilag megfelelő minősítés", de a svéd miniszterelnök posztja alatt záporoznak a kommentek, amelyek egyértelműen valós problémaként számolnak be arról, hogy a kiskorúakat igenis tudatosan használja a szervezett bűnözés, hogy elkerüljék a felelősséget a bandavezérek.

A fideszes politikus úgy fogalmazott: a svéd társadalom a széteső társadalmi modell tüneteit mutatja, a kommentelők pedig pont, hogy Ulf Kristerssont támadják, amiért eltagadja a problémát.

"Európa több országa már abba a fázisba lépett, hogy aligha van visszaút a normalitás felé. Ezt ki kell mondani. Akár tetszik vezetőiknek, akár nem" - jegyezte meg a fideszes EP-képviselő.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Teljes káosz közeleg: napokra megbénul a magyarok egyik legfontosabb szolgáltatása

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Újabb kincs az Aldiban, 2500 forintért 6 darabos szettet kapsz

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

Marco Rossi nem lát esélyt; Szoboszlai Dominik is megtörte a csendet

Halász Bence első dobása döntött, magyar szenzáció az atlétikai vb-n

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

Magyarellenes rigmusok közepette majdnem tragédia történt a lelátón

Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó

További híreink

Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó

A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Oroszország megfenyegette a NATO-t

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Oroszország megfenyegette a NATO-t
2
Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen
3
Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó
4
Saját emberei fordulnak ellene: Magyar Péter hátországa darabokra hullik
5
Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó
6
Bayer show – Az erőszak a politikában mindig akkor érkezik meg, ha elfogynak az érvek + videó
7
Zászlókat magasba, készüljetek a győzelemre – Madridban hallgatták ezrek Orbán Viktor üzenetét + videó
8
László András a svéd miniszterelnök Orbán Viktort célzó vádaskodására reagált
9
Donald Trump: én lehetek az egyetlen, aki összehozhatja Putyin és Zelenszkij között a kommunikációt
10
Meglepő helyekre kezdett el ömleni az USA helyett a kávé, a közelünkbe is – lehet, hogy olcsóbb lesz?

Legfrissebb híreink

Kilőtt a debreceni akkugyár-építő CATL: az új technológia és egy amerikai óriásbank repíti a csúcsra

Kilőtt a debreceni akkugyár-építő CATL: az új technológia és egy amerikai óriásbank repíti a csúcsra

 Hétfőn új csúcsra száguldott a Debrecenben gyárat építő kínai CATL részvényárfolyama, miután a JPMorgan felminősítette a céget, és felrobbantak a hírek a szilárdtest-akkumulátorok küszöbön álló áttöréséről. A magyar beruházás szempontjából is kulcsfontosságú vállalat ezzel megerősítette globális vezető szerepét, a befektetők pedig valósággal megrohamozták a papírjait.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!