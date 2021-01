László Imre is az elsők között kapott oltást

Jövő hét elejétől oltják azokat, akik regisztráltak - jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta: az egészségügyi dolgozók oltásával már végeztek, hét végéig pedig lezárul a szociális otthonokban élők és dolgozók oltása is. A kormányfő úgy látja: ha nem jön kínai vakcina, március elejéig 880 ezer embert tudnak beoltani, ha lesz kínai oltóanyag, ezt a számot meg tudják duplázni, ha pedig lesz orosz vakcina is, még gyorsabb lesz az oltás. A miniszterelnök beszélt a vendéglátósok helyzetéről is. Orbán Viktor azt mondta: felgyorsítják az éttermeknek és szállodáknak járó támogatások kifizetését, erről tegnap döntött a kabinet. Magyarország két és fél millió ember beoltását lehetővé tevő, ötmillió adag koronavírus elleni oltóanyagot vásárol a kínai Sinopharm vállalattól - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. 1459 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 364 909-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 12 374 főre emelkedett. Bővül az oltási paletta, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet engedélyezte a kínai Sinopharm-vakcinát is - közölte az országos tiszti főorvos. Országosan 1845 szociális intézménybe jut el a koronavírus elleni vakcina a következő három napban - közölte Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. A jövő hét elején megkezdődik a legidősebb regisztrált emberek védőoltása, őket a háziorvosok fogják értesíteni - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. György István hozzátette: 1800 háziorvosi praxis kap egy-egy ampulla Moderna-vakcinát. Az abban lévő tíz adag oltóanyagot a regisztráció és az életkor sorrendjében praxisonként tíz idős ember kapja meg. A jogszabályok egyértelműen rögzítik, hogy kik és milyen sorrendben kaphatnak koronavírus elleni oltást - mondta a kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: ezért még inkább elfogadhatatlan, hogy Gyöngyös baloldali és Újbuda DK-s polgármestere is soron kívül oltatta be magát. „Megállapodtam Stumpf Istvánnal, aki vállalta a felsőoktatási modellváltás koordinációját” - írta ki közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Stumpf István kormánybiztosként látja el a feladatot február elsejétől. A demográfiai fordulat évtizede volt a 2010 és 2020 közötti időszak, ez idő alatt 24 százalékkal nőtt a gyermekvállalási kedv Magyarországon, ez az adat Európában a legjobb - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin hozzátette: az évek óta tartó lendület megtorpanhat a koronavírus-járvány hatására, de a kormány bízik abban, hogy ez nem tart majd sokáig. A magyarországi egyetemek egyértelműen nyertesei lesznek az unió helyreállítási alapjának - mondta az innovációs és technológiai miniszter. Az ITM elindította az egészségipari vállalkozások fejlesztését célzó, 23 milliárd forintos felhívás társadalmi egyeztetését, amelynek köszönhetően a közeljövőben akár 50 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg Magyarországon. A kormány folytatja a határ menti térségek fejlesztését, a Rába-vidék program keretében 900 millió forinttal segíti a magyarországi szlovének lakta térséget - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. Magyarország történetének legnagyobb zöldmezős beruházása valósul meg - jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: Koreai cég épít akkumulátor gyárat Iváncsán. A beruházás 700 ezer négyzetméteren már idén elindul. Megkezdődött a Csepeli Közpark építésének előkészítése, ami a maga 36 hektáros területével Budapest egyik legnagyobb parkja lesz - írta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára a Facebookon. Az Északnyugat-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna célja a felzárkózás a szomszédos országok határ menti régióihoz, elsősorban Pozsony és térségéhez, valamint Burgenlandhoz - mondta Navracsics Tibor kormánybiztos. Nemzetbiztonsági és nemzetstratégiai érdek is, hogy az ország működtetéséhez nélkülözhetetlen energiahordozót, a gázt több forrásból és több útvonalon lehessen megvásárolni és behozni Magyarországra - hangsúlyozta Szijjártó Péter külügyminiszter. A bukaresti ítélőtábla elutasította Klaus Iohannis államfő óvását, és helyben hagyta azt a bírságot, melyet a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács rótt ki az államfőre tavaly áprilisi magyarellenes gyűlöletbeszéde miatt. António Guterres ENSZ-főtitkárt különösen aggasztja a közösségi médiát működtető cégek hatalma, szerinte ki kell dolgozni olyan mechanizmusokat, amelyekkel szabályozhatók az olyan döntések, mint például Donald Trump Twitter-fiókjának letiltása. Nincs kapcsolat a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinája és a beoltások után jelentett halálesetek között, és nem azonosítottak új mellékhatásokat sem - közölte az Európai Gyógyszerügynökség Amszterdamban. Az Európai Bizottság az AstraZenecával megállapodásban nyilvánosságra hozta a brit-svéd gyógyszeripari vállalattal a koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséről szóló szerződést. A francia Sanofi után a svájci Novartis is beszáll a Pfizer/BioNTech konzorcium koronavírus elleni vakcinájának gyártásába az előzetes megegyezés szerint, amelyet pénteken jelentett be a bázeli székhelyű gyógyszergyártó. A világon 100,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,1 millió, a gyógyultaké 55,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Újabb negyvenezer adag Szputnyik V orosz vakcina érkezett Szerbiába - közölte a szerb innovációs minisztérium. Csehországban újra nő a koronavírussal újonnan regisztrált fertőzöttek és a halálesetek száma, ugyanakkor mérsékelten csökken a kórházban kezeltek és a súlyos esetek száma. A járvány március eleji kirobbanása óta 16 072 személy halt meg. Több ezer dollárnak megfelelő összeget fizetnek a szingapúri hatóságok azoknak a helyi lakosoknak, akiknél komoly mellékhatásokat okoz a koronavírus elleni oltás. Újabb 6,5 millió adag kínai, koronavírus elleni CoronaVac vakcina érkezett Törökországba - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Mexikó megelőzte a koronavírus okozta halálesetek számában a nála tízszer népesebb Indiát, és ezzel a harmadik helyre került a globális járványlistán. Megkezdték a munkát Vuhanban az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi szakértői, akik az új típusú koronavírus eredetének felkutatására érkeztek két héttel ezelőtt a közép-kínai városba. Joe Biden amerikai elnök visszavonta elődje, Donald Trump egyik rendelkezését, amely az abortusz visszaszorítása érdekében született - számolt be Kathpress katolikus hírügynökség. Súlyos zavargások robbantak ki tegnap éjszaka Libanon második legnagyobb városában, Tripoliban, a biztonsági erők összetűztek a szigorú járványügyi korlátozások miatt elégedetlen tüntetőkkel, akik több épületet felgyújtottak. Kisebb pokolgép robbant Izrael újdelhi nagykövetsége közelében - jelentette be egy rendőrségi szóvivő, aki szerint házilagosan készített robbanószerkezet lépett működésbe. Kigyulladt a bukaresti Matei Bals járványtani kórház koronavírusos betegeket kezelő egyik kórterme hajnalban, a román hatóságok közlése szerint négy páciens vesztette életét. A hágai fellebbviteli bíróság ítélete szerint a Royal Dutch Shell olajcég nigériai leányvállalata felelős a Niger folyó deltájában olajvezeték szivárgása miatt bekövetkezett szennyezésért. BKK: Teljes szélességében lezárják a VIII. kerületi Baross utcát egy szakaszon január 30-án, szombat hajnaltól január 31-én, vasárnap a késő esti órákig toronydaru bontás miatt. Összehangolt akcióban négytagú bűnszövetségre csaptak le a rendőrök, a gyanúsítottak több megyében kábítószert terjesztettek - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. A bíróság - nem végleges végzésében - letartóztatott egy egykori rendőrt, akit kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak - közölte a Budapest Környéki Törvényszék. Visszavonásig fenntartják a magyarországi mobilszolgáltatók az adatforgalmi kedvezményeket a távoktatás támogatásához, egyes meghatározott oldalak látogatása nem csökkenti az előfizetők adatkeretét - közölték a szolgáltatók. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt csütörtökön 107 esetben intézkedtek a rendőrök - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Összesen 240 millió forinttal részesülnek a nyíregyházi sportegyesületek a kiemelt vidéki sportegyesületeknek juttatható több mint 2,1 milliárd forint összegű rendkívüli támogatásból - jelentette be Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Érdi Mária a második helyen végzett a Kanári-szigeteken rendezett Olympic Winter Series elnevezésű versenyen a Laser Radial hajóosztályban. Pallag Ágnes magyar válogatott röplabdázó egy évvel meghosszabbította szerződését csapatával, a német bajnokságban szereplő VfB Suhl LOTTO Thüringennel.