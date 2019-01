Lassan jár a posta a Kossuth téren

A nap fő témái szerint Sargentini is csatlakozik a magyar ellenzék brüsszeli tüntetéséhez, valamint hivatalossá vált, miszerint Karácsony Gergely is indul a főpolgármesterségért az előválasztáson. Vajon működőképes az újragondolt ellenzéki politizálás?

Erős a mezőny Pindroch Tamás szerint, aki szerint az előválasztás felfogható ingyencirkusznak, hisz már most le vannak osztva a különböző fordulók. Szakonyi Péter jó ötletnek tartja az előválasztást, már korábban is kipróbálhatta volna az ellenzék, kevesebb súrlódást eredményezne. Az eddigi történet nagyon rossz. Karácsony Gergely az LMP egyik alapítója volt, és most úgy indul a baloldalon, mintha nem is így történt volna korábban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kampányok és megmérettetések kijöhetnek szerencsésen is az ellenzék számára Szakonyi Péter szerint. Úgy véli, megismerhetővé vállnak a politikai személyiségek, egyéniségek, sikerülhet tematizálni a közéletet az előválasztási folyamaton keresztül. Vajon létezik egység ott, ahol kibékíthetetlen politikai és személyes ellentétek feszülnek az egyes résztvevők és szervezetek között?

Szakonyi Péter között a közös pont a kormányváltás közös szándéka, a Főpolgármester lecserélése. Az, hogy a Jobbik milyen megítélés alá esik, a kivált csoport merre tart, mi lesz ebből, neofasiszta csoportok milyen súlyt kapnak a Jobbikban a jövő kérdése Szakonyi Péter szerint. Pindroch Tamás szerint azonban a Kossuth Lajos téren lassú a posta, hisz a kizárások egyik szobából a másikig nem jutnak el.

A pályát sem ismerik a politikusok Pindroch Tamás szerint, nem tudnak alapvető kérdéseket eldönteni, hogy utcán vagy parlamentben vagy épp a Facebook adásokban gondolnak-e politizálni. Szakonyi Péter szerint azonban a Fidesz 2002-es viselkedése kísértetiesen hasonló a mostani ellenzék helyzetéhez.