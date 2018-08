Lassan csak élményautózásra lesz jó a 26-os főút

Araszolt a kocsisor a reggeli csúcsforgalomban. Megszokott látvány lett ez a Borsod megyei Sajószentpéteren, a 26-os főút ezen a szakaszán mindig sűrű a forgalom. Most azonban útépítés is akadályozza az egyébként is nehéz haladást, mert új körforgalmi csomópont épül a 26-os és 27-es főút kereszteződésénél. A munkák miatt jelentősen megnő a menetidő. Egy alig két kilométeres szakaszt húsz perc alatt lehet megtenni.

Az új körforgalmat július végén kezdték el építeni, és a munkát várhatóan október 31-én fejezik be. Addig fél pályás lezárás van érvényben és jelzőlámpák üzemelnek a helyszínen.

Kazincbarcika és Sajóivánka között is útfelújítás zajlik. Itt az úttestet szélesítik, és előkészülnek a kopóréteg teljes cseréjére. A szakaszon útszűkítéssel, és félpályás útlezárásokkal kell számolni az autósoknak. A munka szeptember közepére fejeződik be.

Az előbbi két helyszín között, a Kazincbarcikán üzemelő Borsodchem végezteti a buszmegálló átépítését. Bár a kivitelezés a forgalmi sávokat nem érinti, az útburkolati jelek festése miatt itt is csak lassan lehet haladni. A Magyar Közút közleménye szerint a téli hónapokat és az esős időszakokat leszámítva egy évben alig 6 hónap áll rendelkezésre útépítési munkákra, ezért végzik nyáron a felújításokat. A társaság szerint a szabadságolási időszakban kisebb az utak igénybe vétele, és a két helyszín között körülbelül 10 kilométer a távolság, ezért ezek egymásra hatása elhanyagolható.