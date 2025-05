Megosztás itt:

Lantos Csaba a Zero Waste Group Kft. mintegy 5 milliárd forintos beruházással megvalósult új hulladékfeldolgozó üzemének avatásán arról beszélt, hogy az évente 120 ezer tonna kapacitású, európai szinten is kiemelkedő fejlesztés révén nem csak feldolgozzák a hulladékot, de fosszilis energiát is kiváltanak ezzel. Az itt előállított, tüzelőanyagként hasznosított termékkel évente 266 tonna szén-dioxid-kibocsátást váltanak ki.

Forrás: MTI

Fotó: MTI