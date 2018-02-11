2018. február 12.,
hétfő, Lívia, Lídia napja

Lángolt egy autóbusz Mátraházán

Hír TV

2018. február 11., vasárnap 14:40, frissítve: vasárnap 15:37

Kigyulladt egy távolsági busz a 24-es főúton. Úgy tudni, személyi sérülés nem történt.

A 6 utasnak és a sofőrnek még volt ideje kimenekülni az égő járműből. Egy mentesítő járattal utazhattak tovább. Az egyelőre nem tisztázott, hogy mitől gyulladt ki a busz, az oltás és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a főutat. A Kecskemét és Eger között közlekedő jármű gyakorlatilag teljesen kiégett.

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Mátraháza24-es főút

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