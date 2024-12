Láng: Borzalmas arcoknak is otthona lett a Tisza

Megosztás itt:

„Borzalmas arcoknak is otthona lett a Tisza. Főleg a Tisza-szigetek, ahová kontroll nélkül özönlenek a haszonlesők, a tolvajok. Ez a hirtelen növekedés ára, make no mistake” – írta Láng.

Láng Balázs szokatlan nyíltsággal kommentált egy kellemetlen hírt a Tisza Párt Facebook-csoportjában. Magyar Péter tanácsadója annak kapcsán kelt ki magából, hogy a pártelnök a napokban a közösségi médián kifejtette:

egy tiszás aktivista nem tudott elszámolni hárommillió forintnyi pénzzel, így feljelentést tesznek.

Láng az erről szóló hírt azzal a kommentárral osztotta meg, hogy korábban ő is hasonlóan cselekedett egy visszaélés miatt, ám a pénz sosem került elő. „A hír egyúttal rávilágít egy, a mélyben fortyogó súlyos problémára: borzalmas arcoknak is otthona lett a Tisza. Főleg a Tisza-szigetek, ahová kontroll nélkül özönlenek a haszonlesők, a tolvajok. Ez a hirtelen növekedés ára, make no mistake” – írta a tanácsadó.

A teljes írást ITT érheti el.

Magyar Nemzet