Lánczi Tamás: Soros György fia élénken érdeklődik hazánk iránt

Megosztás itt:

A politológus emlékeztetett: Alexander Soros nyíltan megüzente, hogy sokkal politikaibb módon fog fellépni, mint az édesapja.

A háborús érdekek mellett az Amerikában kifejezetten jelentőssé vált abortuszügyek, a könnyű és kemény drogok legálissá tétele, valamint az egyneműek házassága is kiemelt prioritást élvez Alexander Sorosnál – részletezte Lánczi Tamás. A politológus azonban arra is figyelmeztet, hogy Soros György fia Magyarországot is célkeresztbe vette.

Arra, hogy egy amerikai nagykövetnek bármelyik országban feladata-e megvédeni Soros Györgyöt a politológus úgy reagált: egy amerikai pénzügyi befektetőt, spekulánst az amerikai nagykövetnek hivatalból meg kell védenie. Különösen igaz ez Soros György esetében, aki az amerikai demokrata párt egyik legnagyobb támogatója.