Lánczi Tamás: A játékot fel kell számolni

Több, mint egy éve működik a Szuverenitásvédelmi Hivatal, az eddigi tapasztalatokról, eredményekről kérdeztük a szervezet elnökét, Lánczi Tamást.

A szovjet blokk felbomlása után az Amerikai Egyesült Államok új rendszert hozott létre a befolyásszerzés érdekében, gyakorlatilag ügynökszervezeteket rejtettek el a média, illetve a civil szervezetek közé.

Egyfajta szürkezóna jött létre, ami hosszú ideig kívül esett a politika és a titkosszolgálatok látókörén is.

Közel háromszáz szervezetet vizsgáltunk meg eddig, ahol felmerült a gyanú, hogy külföldi forrásokból nyomásgyakorlást végeztek Magyarországon.

Négyszintű rendszerről van szó, a legfelső szinten az állami donorok találhatók, részben amerikai, illetve brüsszeli alapok, amelyek közpénzeket kezelnek.

Összesen 23 milliárd forint érkezett hazánkba 2022 és 2024 között, a USAID-től 3,5 milliárd jött, az Európai Bizottság 19,5 milliárdot különített el politikai nyomásgyakorló szervezeteknek Magyarországon.

Magyarországon az Ökotárs Alapítvány az egyik legfontosabb pénzelosztó szervezet, amelyhez még nyolc hasonló működik.

A DatAdat cégcsoport környékén megvan a szándék és a képesség arra, hogy a 2026-os választásokon segítse az ellenzéki kihívót.

A hivatal folyamatosan monitorozza az adománygyűjtő oldalakat működtető Tisza Párt tevékenységét.

A magyar szuverenitás szempontjából teljesen mindegy, hogy valaki azonosul-e a külföldi érdekekkel. Azzal, hogy idegen hatalmaktól pénzt fogad el politikai véleményeknek a felnagyítására vagy dezinformációs narratívák terjesztésére, Magyarország demokratikus folyamataiba avatkozik be.

– Számos hatóság és állami intézmény őrködik az ország önállósága, függetlensége felett. Miért volt szükség egy önálló hivatal létrehozására a szuverenitásunk védelmében?

– A szovjet blokk összeomlása után teljesen új biztonságpolitikai helyzet alakult ki az euroatlanti térségben. Az Amerikai Egyesült Államok tudatosan készült arra a szituációra, amikor a Szovjetunió eltűnik a képletből, és a befolyásszerzés teljesen új módozatát hozta létre. Ennek lényege, hogy elsősorban a média, illetve a civil szervezetek közé gyakorlatilag ügynökszervezeteket rejtettek el. Ezt nem is titkolták a nyugati államok, ők mondták el, hogy az egykori kommunista blokkban, így Magyarországon is az 1990-es évek eleje óta számos szervezetet hoztak létre, amelyek magukat civilnek, illetve független sajtónak állítják be, de valójában a külföldi érdekek mentén politizálnak és végzik a tevékenységüket.

