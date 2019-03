Lánczi: Orbán és Morawiecki közös fellépésnek erős üzenete van

Orbán Viktor több mint tízezer ember előtt tartott beszédet és egy méltóságteljes kormánypárti megemlékezést láthattunk március 15-e alkalmából, míg az ellenzék kevés emberrel, kevés résztvevővel, gyakran alpári hangnemben emlékezett meg az ünnepen – mondta Lánczi Tamás.

Farkas Örs szerint az ellenzéki megemlékezést érdemes egy egységként nézni. „Március 15-ét nem bántották meg azzal, hogy szóba hozták” – ironizált a politológus. Szerinte az ellenzéknél olyan emberek tartottak beszédet, akik az országos politikában nem jártasak. „A kormánynál látható volt a koncepció, míg az ellenzéki oldalon ennek nyoma sem volt.”

A budapesti megemlékezésre lengyelek is érkeztek és beszédet mondott a lengyel miniszterelnök is. Lánczi Tamás emlékeztetett, hogy a magyarok is szokták viszonozni ezt a gesztust – a két ország között ennek szimbolikus jellege van, ám most ennél többről szólt. Úgy látja, hogy Mateusz Morawiecki, lengyel kormányfő jelenlétének erős üzenete van a májusi EP-választások előtt. „Egy üzenet Európának egy erős magyar–lengyel szövetségről, kiegészülve a Visegrádi Négyek többi tagjával.”

Lánczi szerint az ellenzéket tekintve is hasonló cipőben jár a két ország. Lengyelországban is összefogással próbálkozik az ellenzék, már az EP-választásokon is közös listával indulnak, míg Magyarországon az önkormányzati választásokon fognak össze. Szintén közös pont, hogy mindkét országnak stabil kormánya van – tette hozzá.

Farkas Örs kifejtette, miért más a kereszténydemokrata szabadságértelmezés a nyugat-európai liberális felfogással szemben. Szerinte előbbi érték és nemzet alapú, míg utóbbi az egyén szabadságát tartja a legfontosabbnak. „A nyugat-európai liberálisok feladnak minden olyan nemzet alapú eszmét, amely évszázadok alatt egyben tartott Európát.” Orbán Viktor és Mateusz Morawieczki is erről beszélt, és arról, hogy ezt a folyamatot meg kell változtatni – mondta.

Lánczi Tamás annyival egészítette ki, hogy a nyugat-európai szabadságfelfogás leszűkíti az európai emberek szabadságát, mert úgy vélekednek, hogy az embereknek joguk van oda menni, ahová szeretnének, viszont az európaiknak nincs joguk eldönteni, hogy kivel szeretnének együtt élni a saját országukban, kontinensükön.

Farkas Örs szerint alaptalan az a vád, hogy Orbán Viktor kivezetné Magyarországot az Európai Unióból. Úgy véli, hogy a jelenlegi nyugat-európai elit feladni készül a keresztény kultúrát, „Magyarország és Lengyelország célja, kiegészülve a horvátokkal és a többi V4-taggal, hogy ezt visszafordítsák.”

Lánczi Tamás arról is beszélt, hogy a Fidesz és Néppárt konfliktusa mindkét fél részére meghatározó és egy európai mértékű nézeteltérésről van szó. Rámutatott, hogy a konfliktus gyökere a bevándorlás és ha ebben nem lesz változás, akkor nemcsak a Fidesz, de más pártok is távozhatnak az Európai Néppártból. „A migráció széttöri a jelenlegi pártcsaládokat és újakat hoz létre” – mondta a politológus, aki nagyobb esélyt lát arra, hogy a Fidesz távozik a Néppártból.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: