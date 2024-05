Láncreakció – Célkeresztben az atomerőművek + videó

Megosztás itt:

Történelmi pillanat, ünnepélyes gombnyomással kezdetét vette a Paks II. Atomerőmű 5. számú blokk reaktorkamrájának gyártása, méghozzá Szentpétervár mellett, Kolpinoban, a Roszatom gépgyártó részlege, az Atomenergomas üzemében. A beruházás megvalósulása ezzel újabb mérföldkövéhez érkezett.

Szijjártó Péter: "Ez hatalmas eszköz, 11 méter magas, 4,5 méter az átmérője, a falvastagsága 30 cm és 330 tonnás lesz a tömege, 600 tonna az öntvények tömege, tehát óriási munka."

Szijjártó Péter bejelentése után pedig nyomban térjünk is vissza ide Szentpétervárra. Oroszország második legnagyobb városa igazi kulturális metropolisz, amelynek lakossága és területe majdnem Budapest háromszorosa. Ennek ellenére dugót alig, kátyút pedig egyáltalán nem láttunk, pedig itt bizony bitang hideg a tél és az autók a késő áprilisi időjárás ellenére még mindig szöges gumival ropogtatják az utakat. A várost észak Velencéjeként is emlegetik, hiszen több, mint negyven sziget alkotja, amelyeket 350 híd köt össze.

Újfajta amerikai atomerőművet építenének Ukrajnában, Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter szerint „Európa legnagyobb atomerőműve épül meg a nyugat-ukrajnai Hmelnickij Atomerőmű telephelyén. A beszámoló szerint két orosz, VVER-1000 típusú egységet kívánnak befejezni, mindezek mellett pedig két amerikai AP-1000 típusú blokk építését is tervezik. A két orosz típusú egységet még a nyolcvanas években kezdték építeni, ám a csernobili katasztrófát követően a tüntetések hatására a projektet leállították. A most bejelentett új két új amerikai blokk viszont olyan típus, amelyet Európában még sehol sem engedélyeztek, ráadásul építésük során az Egyesült Államokban is probléma adódott.

Fontos szakértői anyagokat titkolhattak el a felelős miniszterek elől a németországi atomerőművek végleges leállítását megelőzően, értesült a német sajtó. "Az atomerőművek korszaka véget ért. Az atomenergiát Németország nem alkalmazza többé" - mondta Olaf Scholz német kancellár tavaly áprilisban, amikor leállították a három még működő atomerőművet. A döntés a megújuló energiaforrásokra történő átállás jegyében született, fő szószólója pedig a zöldpárti gazdasági miniszter és alkancellár, Robert Habeck volt.

Április elején három közvetlen dróntámadás okozott találatot a zaporizzsjai atomerőmű fő reaktorának épületében. A támadás a helyszín hat reaktorépületének egyikét célozta, amelyekben megfigyelő és kommunikációs berendezések voltak. Az atomtelepen egész nap hangos robbanásokat és puskalövést hallottak a szakemberek. „Emellett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség helyszínene tartózkodó csapata több tüzérségi támadást is hallott az erőmű közeléből” – jelentette az Ügynökség. Ez a Zaporizzsja atomerőművet fenyegető nukleáris biztonsági és védelmi veszélyek jelentős eszkalációja, az ilyen meggondolatlan támadások jelentősen növelik egy súlyos nukleáris baleset kockázatát, és azonnal be kell fejezni” – mondta Raffael Grossi főigazgató. A Zaporizzsjai atomerőmű 2022 márciusa óta teljes mértékben orosz ellenőrzés alatt áll, de néhány ukrán alkalmazott továbbra is oroszokkal együtt dolgozott az üzemeltetésén.

Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) közölte, hogy az ukrajnai háború miatt 2024 novemberétől megszakítja az együttműködést Oroszországgal, júniustól pedig Fehéroroszországgal. A CERN döntése az orosz kutatókkal való együttműködés felfüggesztéséről politikailag motivált és elfogadhatatlan – mondta Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. "Úgy gondoljuk, hogy az ilyen akciók politikai indíttatásúak és abszolút elfogadhatatlanok. Teljesen ellentétesek a tudományos együttműködés szellemével" - mutatott rá a diplomata. Az Egyesült Államok múlt héten elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely 2028-tól megtiltja az orosz uránium behozatalát Amerikába. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója kijelentette, hogy az atomenergiát nem szabad jóra és rosszra osztani, és hosszú távú projektekben szükség lehet orosz üzemanyagra. "Nem hiszem, hogy ez a pozíció hozzájárul ahhoz a helyzethez, aminek az energiapiacon lennie kellene", tette hozzá Rafael Grossi.