Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 07. Csütörtök Ibolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Lánchíd-botrány: Karácsony Gergely nyakig süllyedhet a korrupciós mocsárban

2025. augusztus 07., csütörtök 17:00 | Origo.hu

Fordulat a hídpénzbotrányban: már nem csak adócsalás, hanem 500 milliós hűtlen kezelés vádja terheli Vig Mórt, a Lánchíd-sztori kulcsfiguráját. A szálak a Karácsony Gergely vezette Városházáig vezetnek – vajon meddig ér a korrupciós háló, és mi derül még ki a főpolgármester köreiről?

  • Lánchíd-botrány: Karácsony Gergely nyakig süllyedhet a korrupciós mocsárban

Már nem adócsalással, hanem hűtlen kezeléssel gyanúsítják Vig Mórt, az egykori ügyvédet, aki a Lánchíd-botrányhoz köthető számlagyár kulcsfigurájaként bukkant fel. Bennfentes információk szerint egy olyan korrupciós ügy is felszínre kerülhet a hídpénzbotrányban, amelynek szálai egészen a Karácsony Gergely vezette városvezetésig érnek. - írta meg az Origo. 

Adócsalás helyett immár 500 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak a fővárosi számlagyár ügyében, amely korábban a Lánchíd-beruházással kapcsolatban került a hatóságok látóterébe – számolt be a Magyar Nemzet. A hídpénzbotrányként elhíresült ügy 2023 novemberében robbant ki, 

a NAV akkor vette őrizetbe adócsalás vádjával Vig Mórt, az ügyben tevékenykedő, azóta a praxisától eltiltott ügyvédet. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a nyomozás során 33 helyszínen dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamisított kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglalt le; eddig 15 gyanúsítottat hallgattak ki. A Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is vizsgálódtak a nyomozók, miután – lapinformációk szerint – a Vig Mór nevével fémjelzett számlagyárbotrány a Lánchíd túlárazott felújításáig vezetett vissza. 

Hídpénzbotrány: baloldali készpénzszivattyú

Mint arról az Origón is beszámoltunk korábban, 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt át Vig Mór Sunstrike Hungary Kft.-jének. Ennek nagy részét Vig fel is vette készpénzben, egy másik ügyvéd segítségével. Az ügyben akkor következett be jelentős fordulat, amikor Budai Gyula korábbi elszámoltatási kormánybiztos kapott egy levelet, amelyben az állt: 

Vig Mór egy bizonyos biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a készpénzben felvett összegekkel.

Az ismeretlen levélíró arról is beszámolt, hogy jelentős összegek kerültek a „hídpénzből” a fővárosi baloldalhoz. Budai feljelentést tett vesztegetés gyanújával, a rendőrség a nyomozást megkezdte, majd átadta a NAV-nak.

Forrás: Origo

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

További híreink

Még el sem kezdődött, máris megvan az első ázsia expresszes balhé

Kreml: megállapodás született az orosz-amerikai csúcstalálkozóról

Döntött a bíróság Fecső Judit ügyében, itt az ítélet

A mi kis Micsurinunk

Ebből balhé lehet, Shane Tusupról beszélt a szövetségi kapitány

A Barcelona játékosai fellázadtak Flick ellen, az edző nem hagyta következmények nélkül

Zelenszkij felsorolta, mely országok zsoldosai harcolnak az ukránok ellen

Csütörtöki sportműsor: pályán az ETO FC és a Paks a Konferencialigában

Pokoli ütközet jöhet: a Fradi rémálomellenfelet kaphat a BL-főtábláért

További híreink

Pokoli ütközet jöhet: a Fradi rémálomellenfelet kaphat a BL-főtábláért

Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó

A Meloni-kormány megbuktatásán dolgoznak az olasz ügyészek + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai
2
Meghalt Szamos Miklós cukrász
3
Trump lenyomta a brit miniszterelnököt
4
Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó
5
Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"
6
A Meloni-kormány megbuktatásán dolgoznak az olasz ügyészek + videó
7
Napindító: Lerántotta a leplet a lengyel politikus az Európai Bizottságról + videó
8
Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó
9
Kreml: megállapodás született az orosz-amerikai csúcstalálkozóról
10
Magyar Péterék azt állítják, hogy az Otthon Start Program hatására emelkedni fognak az ingatlanárak + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!