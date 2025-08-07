Lánchíd-botrány: Karácsony Gergely nyakig süllyedhet a korrupciós mocsárban

Megosztás itt:

Már nem adócsalással, hanem hűtlen kezeléssel gyanúsítják Vig Mórt, az egykori ügyvédet, aki a Lánchíd-botrányhoz köthető számlagyár kulcsfigurájaként bukkant fel. Bennfentes információk szerint egy olyan korrupciós ügy is felszínre kerülhet a hídpénzbotrányban, amelynek szálai egészen a Karácsony Gergely vezette városvezetésig érnek. - írta meg az Origo.

Adócsalás helyett immár 500 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak a fővárosi számlagyár ügyében, amely korábban a Lánchíd-beruházással kapcsolatban került a hatóságok látóterébe – számolt be a Magyar Nemzet. A hídpénzbotrányként elhíresült ügy 2023 novemberében robbant ki,

a NAV akkor vette őrizetbe adócsalás vádjával Vig Mórt, az ügyben tevékenykedő, azóta a praxisától eltiltott ügyvédet.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a nyomozás során 33 helyszínen dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamisított kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglalt le; eddig 15 gyanúsítottat hallgattak ki. A Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is vizsgálódtak a nyomozók, miután – lapinformációk szerint – a Vig Mór nevével fémjelzett számlagyárbotrány a Lánchíd túlárazott felújításáig vezetett vissza.

Hídpénzbotrány: baloldali készpénzszivattyú

Mint arról az Origón is beszámoltunk korábban, 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt át Vig Mór Sunstrike Hungary Kft.-jének. Ennek nagy részét Vig fel is vette készpénzben, egy másik ügyvéd segítségével. Az ügyben akkor következett be jelentős fordulat, amikor Budai Gyula korábbi elszámoltatási kormánybiztos kapott egy levelet, amelyben az állt:

Vig Mór egy bizonyos biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a készpénzben felvett összegekkel.

Az ismeretlen levélíró arról is beszámolt, hogy jelentős összegek kerültek a „hídpénzből” a fővárosi baloldalhoz. Budai feljelentést tett vesztegetés gyanújával, a rendőrség a nyomozást megkezdte, majd átadta a NAV-nak.

Forrás: Origo

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI