Lakók panaszáradata a józsefvárosi baloldalra

Megosztás itt:

– Országgyűlési képviselőként folytatni szeretném Kocsis Máté munkáját, hogy minél több állami támogatás érkezzen Józsefvárosba – nyilatkozta Sára Botond a Hírnyolcnak a Józsefvárosban rendezett lakossági fórum után. A korábbi fideszes polgármester emlékeztetett: 2019 óta is több milliárd forintos állami támogatást kapott a nyolcadik kerület. A baloldal azonban ebből sokat elkótyavetyélt, például a káptalanfüredi gyermeküdülő felújítására kapott 2,1 milliárdos forrást. Ismeretes: ezt Kocsis Máté közbenjárására kapta vissza Józsefváros.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Sára Botond kifejtette: problémának látja, hogy különböző címszavak – például adókarbantartás – mögé bújtatott adóemelésekhez viszont nagyon ért a baloldal, csak az utóbbi két évben kétszer kellett megakadályozniuk, hogy megsarcolják a józsefvárosiakat, miközben tavaly is rekordmagas költségvetése volt a kerületnek. Mint a fórum egyik lakossági résztvevője lapunknak elmondta: Kocsis Máté országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy a kormány nem olyan rég döntött arról, hogy az önkormányzatok is bekerüljenek a rezsicsökkentést élvezők körébe. A folyamatosan kivéreztetésről reklamáló baloldali polgármesterek azt sem hangsúlyozzák, hogy például Józsefvárosba soha ennyi egészségügyre költhető forrás eddig nem érkezett, mint most fog az Egészséges Budapest Programon keresztül.

Lapunk információi szerint a lakók felszólalásából kiderült: a köztisztaság és a hajléktalanok okozzák a legsúlyosabb problémákat a két kerületben, ráadásul feltűnően sok hulladékgyűjtőt szerelt le a főváros. Sára Botond arra is kitért, hogy az Aszódi úti MÁV-telepen élők petícióját személyesen vitte el Karácsony Gergely főpolgármesternek, arra kérve: a hajléktalanok által okozott problémákat ne söpörje a szőnyeg alá. Megmagyarázhatatlan, hogy Sára Botond baloldali ellenfele, a szintén Józsefváros-Ferencvárosban induló Jámbor András miért nem lép az ügyben, mivel úgy tudjuk: a főpolgármesteri tanácsadóvá, politikusjelöltté vált újságíró irodája néhány lépésre található főnökének, Karácsonynak a szobájától. A fórumon részt vett lakók is értetlenül állnak azelőtt, hogy a szociálisan érzékenynek beállított Pikó András baloldali polgármester és Jámbor András miért nem tesznek semmit azért, hogy a belső kerületekben kialakult közterületi állapotok rendeződjenek, holott eszköz van a kezükben, mégis csak a káoszt fokozzák. Az áldatlan állapotokról szóló lakossági panaszáradatot Sára Botond megerősítette közösségi oldalán: koszos utcákról, folyamatosan romló közbiztonságról, tarthatatlan hajléktalanhelyzetről, elmaradó fejlesztésekről és társasházi konfliktusokról számolt be.

Magyar Nemzet

hirdetés

hirdetés