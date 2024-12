Lakhatási támogatásról nyilatkozott Menczer Tamás + videó

"Számos módon szeretnénk segíteni, fiatalt és hosszabb ideje fiatalt abban, hogy otthonhoz jusson. Ennek van több pontja, én most kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy kollégiumi férőhelyeket fogunk építeni a fiataloknak. A másik pedig az, hogy a munkaadónak lehetővé tesszük azt, hogy 150 ezer forintot adjon minden hónapban, kedvezményes adózással, lakhatási céllal. Ezt a 150 ezer forintot minden hónapban a dolgozó fordíthatja lakbérre is, vagy akár hiteltörlesztésre is. Ilyen sem volt még soha. Tehát mondom még egyszer, olyan céljaink vannak és olyan dolgok történhetnek, amelyek még soha nem történtek."

Your browser does not support the video tag.