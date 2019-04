Lakatot tett a NAV az LMP-s Csárdi Antal zöldségüzletére

Adótörvényekkel kapcsolatos jogszabálysértés miatt 12 napra bezárta Csárdi Antal LMP-s országgyűlési képviselő Fővám téri zöldség-gyümölcs üzletét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – tudta meg a PestiSrácok.hu a portál egyik olvasójától. Ez az az üzlet, ahol nem is olyan régen még Csárdi Antal állt a pult mögött, amely ma is a politikus tulajdonában van, igaz, azt bérbe adta, amikor országgyűlési képviselő lett. Csárdi a PestiSrácok.hu kérdésére azt mondta, az ügy kellemetlen és sajnálatos. Kiderült az is, 2016-ban áfabefizetés elmulasztása miatt NAV-végrehajtás indult Csárdi Antal zöldséges cége ellen.

"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adótörvényekkel kapcsolatos jogszabálysértés miatt 12 nap időtartamra a helyiséget lezárta" – olvasható a rövid tájékoztató a zárt rácsok mögött a Fővám téri Vásárcsarnok egyik zöldség-gyümölcs üzletén, amely Csárdi Antal LMP-s politikus családi vállalkozásának a nevét viseli. Ez az a zöldségüzlet, amelynek pultja mögött nem is olyan rég még Csárdi Antal LMP-s politikus állt, aki előbb a fővárosi majd az országos politikában is a “ferencvárosi zöldségesként” vált ismertté. Előszeretettel pózolt sajtófotókon is a standnál, ahol most a törvénytelenséget sejtető szégyenbélyeg éktelenkedik.

A parlamenti képviselő a PestiSrácok megkeresésére azt mondta, nagyon kellemetlen az eset, amiről egyébként nem is volt tudomása, az üzlethelyiséget ugyanis azért, hogy ne veszítsék el a családjuk által évtizedek óta használt bérleményt, mandátumszerzése után bérbe adott. Ezek szerint ezúttal nem személyesen Csárdi Antalnak gyűlt meg a baja az adóhatósággal. Nem úgy, mint 2016-ban.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Sajtóosztályának rövid tájékoztatója szerint “adótörvényekkel kapcsolatos szabálysértés” több lehetőséget is felvet. Például azt is szankcionálhatja bezárással a NAV, ha egy kereskedő áruja eredetét nem tudja hitelt érdemlően igazolni, de a legáltalánosabb jelenség az, ha az eladó nem ad blokkot, nyugtát a vevőknek.

A PestiSrácok úgy tudja, ez esetben az utóbbiról volt szó, és egy szokványos razzián bukott meg az eladó. A portál egy piacos forrása szerint rövid időn belül másodszor, ezért most nem volt pardon, így azonnal lakatot tettek az üzletre. A pavilon bérlője hosszú évtizedek óta a Csárdi család, vagyis a Csárdi és Csárdi Kft. Az Opten adatbázisa szerint az egyszemélyes vállalkozás tulajdonosa, ellenjegyzésre jogosult vezetője Csárdi Antal. Az a Csárdi Antal, aki az egy évvel ezelőtti országgyűlési választásokon pártja, az LMP egyetlen egyéni mandátumát szerezte. Igaz úgy, hogy a többi ellenzéki jelölt visszalépett a javára.

Csárdi a “ferencvárosi zöldségesként” vált ismertté, piaci kereskedelmi tevékenységre épített már 5 évvel ezelőtt is, amikor az önkormányzati választáson főpolgármester-jelöltként indult. A politikus felmenői évtizedeken át vitték becsülettel az üzletet. A főváros legnagyobb vásárcsarnokának felépítése Csárdi szépapjához köthető, aki Budapest első főpolgármestere volt. Négy éve főpolgármester-jelölti kampányában Csárdi Antal úgy emlékezett ősére, mint akinek emlékéhez méltónak kell lennie.

A zöldpárti politikus még az LMP honlapján elérhető bemutatkozásában és interjúiban is büszkén beszélt a családi vállalkozásról, az üzletről, amit 1998 óta ő maga vezet.

Az Opten cégadatbázis szerint Csárdi vállalkozásának volt már “ügye” az adóhatósággal. 2016-ban adótartozás miatt végrehajtás alá vonták a céget.

A mostani és a három évvel ezelőtti eset annak fényében különös, hogy az utóbbi időben Csárdi Antal az egyik leghangosabb ellenzéki politikus, aki a törvényességet számonkérve veri az asztalt. Többek közt Csárdi a túlóratörvény egyik legfőbb ellenzője, de támadta a 3-as metró beruházását is. Legutóbb pedig parkolómaffiát emlegetve osztogatott parkolási büntetőcsomagokat a Parlamentben. A kormányt és kormányzó pártokat több ízben is korruptnak nevezte. Még politikai pályafutása elején egy sajtónyilatkozatban úgy jellemezte a Fideszt illetve saját pártját, az LMP-t, hogy “a Fidesz a rohadt narancs, az LMP pedig a jó magyar alma.”

A képviselő állítja, hogy mivel parlamenti képviselőként nem folytathat kereskedelmi tevékenységet, annak érdekében, hogy a több évtizedes családi üzlet csarnokbéli helyiségének bérleti jogát ne veszítse el, bérbe adta a zöldségboltot. Bár azon most is kint van a Csárdi névtábla, a bérlőnek állítólag semmi köze a családi vállalkozásukhoz és nem is használhatja annak nevét.

Az esetet Csárdi Antal sajnálatosnak nevezte, mint mondta igen csak kellemetlen az ügy, és azonnal meg is keresi bérlőjét, hogy tisztázza a kérdést, mert bármiféle törvénykerülést elfogadhatatlannak tart. A PestiSrácok megkérdezte azt is, hogy az Optenben látható 2016-os NAV-os végrehajtás is esetleg önhibáján kívül történt-e. Erre azt felelte, figyelmetlensége miatt történt, hogy végrehajtás indult a cége ellen, ugyanis elfelejtette befizetni az áfát. Miután azonban a NAV inkasszálta a vállalkozás számláját, kifizette a tartozását és rendeződött az ügy.

PestiSrácok