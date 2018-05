Lakat kerül az iskolára, ingázásra kényszerülnek a diákok

TASZ: LEHET ÉLÕLÁNC AZ ORSZÁGHÁZ KÖRÜL HÉTFÕN, A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK ELÕESTÉJÉN. TITKOLJA A MAGYAR KORMÁNY AZ EURÓPA TANÁCS KORRUPCIÓELLENES TESTÜLETÉNEK JELENTÉSÉT A MAGYARORSZÁGI KORRUPCIÓRÓL. GULYÁS GERGELY: MAGYARORSZÁG AZ EURÓPA TANÁCS GYAKORLATÁT KÖVETI MAJD A KORRUPCIÓS JELENTÉS SORSÁT ILLETÕEN. BRÜSSZELBEN TÉNYKÉNT KEZELIK, HOGY A KORMÁNY A KÉNYES BÜNTETÕÜGYEKET A POLT PÉTER ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÜGYÉSZSÉG ELTUSSOLJA NÉPSZAVA. A MINISZTÉRIUMBAN NEM TUDNAK ARRÓL, HOGY SEGÉLYCSOMAGOK ÜGYÉBEN IS VIZSGÁLÓDIK AZ OLAF. PERT NYERT A HELSINKI BIZOTTSÁG A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ELLEN A NEMZETI KONZULTÁCIÓ MIATT INDULT PERBEN. A KORMÁNYNAK NYILVÁNOSAN, A KORMANY.HU-N KELL BOCSÁNATOT KÉRNIE A HAZUG ÁLLÍTÁSOKÉRT. NEM ENGEDIK BE AZ INDEX.HU, A HVG.HU ÉS A 444.HU ÚJSÁGÍRÓIT A PARLAMENT MÁJUS 8-I ALAKULÓ ÜLÉSÉRE. ÖT ÉVIG GARANCSI ISTVÁN CÉGE REKLÁMOZHAT A BUDAPESTI LÁMPAOSZLOPOKON. A MAROSVÁSÁRHELYI MAGYAR NYELVÛ ORVOSKÉPZÉS MEGÕRZÉSÉÉRT TÜNTETTEK AZ EGYETEMISTÁK SZEGEDEN. POLGÁRMESTERT VÁLASZTANAK A SOMOGY MEGYEI DRÁVAGÁRDONYBAN VASÁRNAP. HÉTFÕN A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÍRÁSBELIKKEL FOLYTATÓDNAK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK ORSZÁGSZERTE. INGYENES EURÓPAI VONATJEGYET BIZTOSÍT AZ EURÓPAI UNIÓ A 18 ÉVES FIATALOKNAK. A FIDESZ NEM SZAVAZTA MEG A FÜGGETLEN SAJTÓT TÁMOGATÓ ÁLLÁSFOGLALÁST AZ EP-BEN. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG AJÁNLÁSÁNAK MEGFELELÕEN MÓDOSÍTJA A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT A LENGYEL PARLAMENT. A KORMÁNYZÓ BRIT KONZERVATÍV PÁRT ÉS AZ ELLENZÉKI A MUNKÁSPÁRT KÖZÖTTI DÖNTETLENNEL VÉGZÕDTEK AZ ANGLIÁBAN TARTOTT HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK. LEMONDOTT AZ AIR FRANCE VEZETÕJE A BÉRMEGÁLLAPODÁS ELUTASÍTÁSA MIATT. OROSZORSZÁG HARCÁSZATI RAKÉTÁKAT TELEPÍTETT KALINYINGRÁDBA. AZ OROSZORSZÁGGAL SZEMBENI FESZÜLTSÉG NÖVEKEDÉSE MIATT AZ AMERIKAI VÉDELMI MINISZTÉRIUM ÚJ ATLANTI-ÓCEÁNI HADITENGERÉSZETI PARANCSNOKSÁGOT HOZ LÉTRE. AMERIKAI ELNÖK: MEGVAN AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕVEL TARTANDÓ CSÚCSTALÁLKOZÓ HELYSZÍNE ÉS IDEJE. CSAKNEM 60 EZER HONDURASI BEVÁNDORLÓT TOLONCOLNA HAZA DONALD TRUMP KORMÁNYA. TRUMP ISMÉT FELTÉTLEN TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA A FEGYVERLOBBIT ANNAK ÉVES KONGRESSZUSÁN. ÚJABB FÖLDRENGÉSSOROZAT RÁZTA MEG HAWAII NAGY SZIGETÉT, ÉS AZ OTTANI KILAUEA VULKÁN ISMÉT LÁVÁT LÖVELL KI, EZÚTTAL MÁR LAKOTT TERÜLETRE IS. AZ ENSZ BT NEM TUDTA ELFOGADNI A PALESZTIN ELNÖKÖT ELÍTÉLÕ NYILATKOZATOT. 9 EMBER MEGSÉRÜLT, AMIKOR EGY MIKROBUSZ ÉS EGY KAMION ÖSSZEÜTKÖZÖTT KUNSZENTMÁRTON KÜLTERÜLETÉN. KIGYULLADT EGY MENETRENDSZERÛEN KÖZLEKEDÕ BUSZ POMÁZ ÉS PILISSZENTKERESZT KÖZÖTT. PROGRAMSOROZATTAL ÉS ELÕADÁSOKKAL, TESZIK SZÍNESEBBÉ A MAGYAR HONVÉDSÉG MEGALAKULÁSÁNAK 170. ÉVFORDULÓJÁT. EGY FÉRFI ÉLETÉT VESZTETTE, AMIKOR DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉBEN EGY GÉPKOCSI A SZALAGKORLÁTOT ÁTSZAKÍTVA LEHALADT AZ ÚTRÓL. SZEMÉLYAUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST BUDAPEST XIII. KERÜLETÉBEN, A JÁSZAI MARI TÉREN. MEGHALT EGY MOTOROS, AKI SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT BUDAPEST XVII. KERÜLETÉBEN. SZENTMISÉVEL ÉS ORSZÁGOS ZARÁNDOKLATTAL EMLÉKEZNEK MEG MINDSZENTY JÓZSEF HALÁLÁRÓL.