Lakástűzben halt meg egy ember a III. kerületben

1458-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 idős, krónikus beteg, ezzel 109-re emelkedett az elhunytak száma. 120 fő már gyógyultan távozott a kórházból. Hat újabb repülőgép landolt Budapesten, 5 millió 300 ezer maszkot, 6 millió kesztyűt és 86 ezer izolációs köpenyt hoztak Pekingből és Sanghajból - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter közölte: a vírus nincs tekintettel az ünnepeinkre, ezért a Kína-Magyarország légihídnak húsvétkor is üzemelnie kell, a kórházak, a rendelők, valamint a rendőri és katonai egységek egészségügyi eszközökkel történő biztonságos ellátásáért. Megkezdte a Magyar Honvédség a Pesti úti idősotthon fertőtlenítését. Az intézményben csütörtök óta 198 fertőzést regisztráltak és eddig nyolc idős ember halt meg. A vizsgálat még nem zárult le a Pesti úti idősek otthonában - közölte a fővárosi kormányhivatal. Öt lakó fertőződött meg a zuglói idősotthonban is - tudta meg a 444.hu. Szirmai Viktor, az intézmény főigazgatója elmondta: két munkatársuk is koronavírusos lett, de azt egyelőre nem tudni, hogy az idősek tőlük kapták-e el a betegséget. Pécs balliberális polgármestere tendenciózusan a kormányra mutogat, mert egyedül nem mer vagy képtelen dönteni, pedig erre minden jogosítványa megvan - állítja a városi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője. Csizmadia Péter szerint a pécsi városvezetőt a koronavírussal kapcsolatban kapkodás, más települések polgármestereinek másolása és tétova döntések jellemzik. Azok bírálják most a kormány gazdasági akciótervét, akik a 2008-as válság idején eladósították Magyarországot, ami egyenesen vezetett a megszorításokhoz - jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Bayer show-ban. Dömötör Csaba emlékeztetett: a Gyurcsány-Bajnai korszak idején hazánk államadóssága az egekben volt és Magyarországnak egyáltalán nem voltak tartalékai. A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete tiltakozik a kulturális dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának tervezett megszüntetése ellen. Egyúttal érdemi érdekegyeztetést követelnek. Sorra mennek csődbe azok az újpesti vállalkozások, akik nem tudják fizetni az önkormányzatnak a bérleti díjat üzlethelyiségeik után, de a kerületi momentumos polgármester szerint a többség még kifejezetten jól is keres ebben az időszakban. A liberális véleménydiktatúra megnyilvánulását jelentő álhír, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló új magyar törvény kiüresíti a demokráciát - mondta az igazságügy miniszter a Die Welt című német lapnak. Az azerbajdzsáni külügyminiszter arról biztosította magyar partnerét telefonos megbeszélésükön, hogy a Bakut érintő, Magyarországra tartó egészségügyi szállítmányokat és gépeket a lehető leggyorsabban kezelik a reptéren. A koronavírus-járvány által leginkább sújtott országokért imádkozott Ferenc pápa húsvéthétfőn, kiemelve a családokról a kijárási korlátozások között is gondoskodó nők szerepét. Az Európai Bizottság elnöke szerint elképzelhető, hogy akár év végéig elkülönítve kell tartani az időseket a koronavírus-járvány miatt. Ursula von der Leyen elmondta: meg kell védeni az idősebb generációkat a kórtól, ez mindannyiunk felelőssége. Észak-Macedóniában 760-ról 828-ra nőtt a fertőzöttek száma az utóbbi 24 órában, a járvány kitörése óta 34 halálesetet regisztráltak a fertőzéssel összefüggésben. Az elmúlt napokban Ukrajnában gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedésének üteme: egy nap alatt az igazolt fertőzött száma 325 új esettel 3102-re, a betegségben elhunytak száma tíz újabb halálos áldozattal 93-ra nőtt. A múlt heti átlagnak megfelelően nőtt a Romániában diagnosztizált új koronavírus-fertőzések száma: az elmúlt 24 órában jegyzett 333 megbetegedéssel 6633-ra emelkedett a fertőzöttek száma. Tovább csökkent az új típusú koronavírust hordozó igazolt fertőzöttek száma Németországban. Négyszázharminceggyel nőtt egy nap alatt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Olaszországban, amely a legalacsonyabb adat március 19. óta. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma viszont egy nap alatt 1984-gyel emelkedett. Franciaországban az elmúlt 24 órában 561-gyel 14 393-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés áldozatainak száma, 315-en kórházban, 246-an idősotthonokban vesztették életüket. Kikötött a dél-franciaországi Toulonban a Charles De Gaulle francia atommeghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja, és megkezdődött a legénység mind az 1900 tagjának egészségügyi elkülönítése. A hadihajó azért tért vissza a tervezettnél előbb az Atlanti-óceáni missziójáról, mert a fedélzeten mintegy ötven tengerésznek pozitívnak bizonyult a koronavírus-tesztje. Az orosz fővárosban és Moszkva megyében megkezdődött a tömegközlekedés és a magángépkocsik használatához szükséges digitális kódok igénylése, az eljárást azonban hackerek és csalók próbálják megzavarni. Törökországban vasárnap 4789-cel nőtt a SARS-CoV-2 nevű vírussal újonnan diagnosztizáltak száma, így az összes fertőzött száma 56 956-ra emelkedett. Nagy-Britanniában átlépte a tízezret az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma. Az Egyesült Államok összes tagállamát katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította vasárnap este Donald Trump elnök. Trump hozzátette: először fordul elő az amerikai történelemben, hogy elnöki rendelettel az országnak mind az 50 tagállamát katasztrófa sújtotta területnek nyilvánították. „Győzni fogunk a láthatatlan ellenség elleni háborúban”. Több amerikai kórházban zenével próbálnak javítani a betegek és az orvosok kedélyállapotán az új koronavírus okozta járványban - jelentette az amerikai közszolgálati rádió. Több mint öt hete nem látott szintre emelkedett az új fertőzöttek napi száma Kínában, ahol szigorú korlátozásokkal és óvintézkedésekkel igyekeznek kivédeni a koronavírus-járvány második hullámának kialakulását. Tömegverekedés tört ki Brüsszelben egy feltételezhetően migrációs hátterű fiatal halálát követően. A belga rendőrség 43 embert vett őrizetbe. Elfogták a Galgagután holtan talált nő feltételezett gyilkosát, egy 45 éves helyi férfit - közölte a rendőrség. Fojtogatta, majd megerőszakolta áldozatát egy 22 éves nigériai származású férfi Budapesten. Az egyetemista egy szexuális szolgáltatást hirdető oldalon talált a nőre, akit április 11-én keresett fel a VII. kerületi lakásán. A férfit őrizetbe vették. Keddtől megváltozik a vasúti menetrend a Budapest-Hatvan vonal felújítása miatt. Az elhalasztott olimpia és a tervezés alatt álló versenynaptár ellenére folyamatosan készül otthonában Csernoviczki Éva, a tatabányaiak olimpiai bronzérmes cselgáncsozója. Gergely István, a BHSE ügyvezető elnöke szerint a legfőbb feladatuk, hogy a jelenlegi rendhagyó helyzet ellenére az utánpótlásban sikerüljön megtartaniuk a létszámot.