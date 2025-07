Küszöbön az erős hidegfront

Megosztás itt:

Hétfőn az érkező hidegfront felhőzete kelet felé vonul, a front előterében és mentén többfelé várható zápor, zivatar, akár heves zivatar is előfordulhat. A délnyugati, majd az egyre nagyobb területen északiasra forduló szél több helyen megélénkül, erős, viharos széllökés, zivatarok idején károkozó szélroham is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 38 fok között alakul, délkelet felé haladva egyre magasabb érték várható.

Kedden felhős időre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Sokfelé lehet eső, zápor, zivatar, többfelé jelentős mennyiségű eső eshet és heves zivatarok is kialakulhatnak, elsősorban a keleti tájakon. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 20, délután általában 20 és 27 fok között valószínű, de a Tiszántúlon 30-32 fok is lehet.

Szerdán az ország északkeleti felén nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, másutt kevesebb felhőre, több napsütésre kell számítani. Az északkeleti tájakon ismétlődő jellegű eső, zápor valószínű, egy-egy zivatar is lehet, de másutt is előfordulhat kisebb eső, zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szelet továbbra is többfelé kísérik erős, néhol viharos lökések. Hajnalban 11-17, délután általában 18-23 fok várható, de északkeleten hűvösebb maradhat az idő.

Csütörtökön nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, északkeleten lehet több a felhő. Az északkeleti, keleti, valamint a délnyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati, északi szél erős lesz. Hajnalban 9-15, délután 18-25 fok valószínű.

Pénteken gomolyfelhős, napos idő várható, de északkeleten több lehet a felhő, és elsősorban ott fordulhat elő zápor, zivatar. Az északias szél élénk lesz. Hajnalban 6-15, délután 21-28 fok valószínű.

Szombaton sok gomolyfelhő képződhet, amelyek mellett többórás napsütés valószínű, de az északkeleti tájakon előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északias szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 9 és 17, délután 23 és 29 fok között várható.

Vasárnap sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de az északi tájakon helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugati, északnyugati szél élénk lesz. Hajnalban 10-18, délután 26-32 fok valószínű.

Fotó: Shutterstock