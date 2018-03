Kunhalmi óva int: Tarlós lesz az utolsó főpolgármester

Lázár Jánost és Fazekas Sándort is karikírozták Kunhalmi Ágnes kampányrendezvényén. A szocialista politikus a XVIII. kerületben indul – az ellenzéki jelöltek közül ő a legesélyesebb a fideszes Kucsák László legyőzésére. 2014-ben mindössze 56 szavazattal maradt alul.

Gerendás Péter koncertjével kezdődött Kunhalmi Ágnes kampányestje. Az énekes fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy legutóbbi fellépése épp Hódmezővásárhelyen volt.

Kunhalmi Ágnes mellett több korábbi politikus is felszólalt, ők leginkább a fideszes politikusokat figurázták ki. Kuncze Gábor például azt karikírozta ki, hogyan deríthette ki Bécsben Lázár János, hogy az ottaniak nem tudnak németül. „Ez úgy lehetett, hogy Lázár odament, hogy Sprechen Sie Deutsch? Ja, basszus én se, akkor ez hülyeség, ezt hagyjuk. Aki ott nem beszélt németül, az Lázár volt, mert a zöld turbánost megtalálta másnap egy tv és németül készítettek vele interjút” – fogalmazott.

Lendvai Ildikó arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz a legabszurdabb hazugságokat veti be kampányban. „Megtudtuk, hogy a mecsetek tövében bogarakat fogunk enni. Azt is megtudtuk, hogyha nem lesz elég bogár és a Fidesz-kormány nem véd meg minket a génkezelt élelmiszerektől, akkor a földművelésügyi miniszter megeheti akár Einstein génkezelt agyának kópiáját is. És nem én hülyültem meg, ezt ő mondta szép egybegyűlt közönség között” – jegyezte meg.

A DK-t vezető Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára szerint hiába játszik a kormány az idegengyűlöletre, az embereknek nem a külföldiektől rándul görcsbe a gyomruk, hanem attól, ami egy átlag magyar kórházban vár rájuk. „Hát amikor maguk bemennek a Jahn Ferenc kórházba, akkor görcsbe rándul a gyomruk, mert a migráns áradatra gondolnak? Vagy görcsbe rándul, mert arra gondolnak, hogy szemész fogja operálni a vakbelüket és az már egy nagy öröm, mert legalább orvosi diplomája van, vagy működik-e az ultrahang készülék, vagy lesz-e megfizethető gyógyszer” – hangsúlyozta.

Kunhalmi Ágnes arra hívta fel a figyelmet, ha a Fidesz nyer, az első dolguk lesz, hogy eltörlik az önkormányzatokat. „Ha a Fidesz megnyeri újra a választásokat, nem lesznek kerületek, nem lesznek önkormányzatok úgy, abban a formában, ahogy most ismerjük, és bizony igen, és Tarlós István lesz az utolsó főpolgármester, akire voksolhatott a nép” – húzta alá az MSZP–Párbeszéd országgyűlési képviselőjelöltje.

Elmondta, ő úgy tudja, ezek a jogszabályok már kész vannak, és egy esetleges 2/3-os Fidesz-győzelem esetén azonnal meg is szavaznák.