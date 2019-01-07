Kunhalmi Ágnes és Vadai Ágnes

2019. JANUÁR 7., HÉTFÕ
STRATÉGIAI PARTNERSÉGET KÖTÖTT A MAGYAR KORMÁNY ÉS A TUNGSRAM.
A TUNGSRAM ÚJRA MAGYAR TULAJDONBAN VAN MONDTA A MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSAKOR SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER.
ÚJ IDÕSZÁMÍTÁS INDUL A SZUPERKÓRHÁZAKKAL - NYILATKOZTA A MAGYAR IDÕKNEK CSERHÁTI PÉTER, AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM MINISZTERI BIZTOSA.
ITM-ÁLLAMTITKÁR: AZ EU TAVALY 4,4 MILLIÁRD EURÓT UTALT FEJLESZTÉSRE MAGYARORSZÁGNAK.
TÁMOGATÁST VEZET BE A NEMZETI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ALAP A CIVIL SZERVEZETEKNEK, A PÁLYÁZATI RENDSZER KERETÉBEN 200.000 FT ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZHATNAK.
HÉT HÓNAP ALATT 700 CSALÁD VETTE IGÉNYBE AZ EGYSZÜLÕS KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIT, TOVÁBBI 1400 EMBER PEDIG NYARALNI JUTOTT EL A SEGÍTSÉGÜKKEL.
MA INDUL AZ ELLENZÉKI PÁRTOK ÁLTAL MEGHIRDETETT FÕPOLGÁRMESTER-ELÕVÁLASZTÁS.
KARÁCSONY GERGELY REMÉLI, HOGY AZ ELÕVÁLASZTÁS MÁSODIK KÖRÉBEN RÉSZT VESZ A TÖBBI ELLENZÉKI PÁRT IS, ÉS EGY JELÖLT MARAD A FÕPOLGÁRMESTERREL SZEMBEN HÍRTV.
KOCSIS MÁTÉ: A KÖZÖS ELLENZÉKI EP-LISTA EGY SOROS-LISTA LESZ.
MINISZTERELNÖKSÉGI ÁLLAMTITKÁR: EGYETLEN BIRODALOM SE TEKINTHETI MÁSODRANGÚ ÁLLAMPOLGÁROKNAK A MAGYAROKAT.
BUDAPESTRE ÉRKEZETT AZ A BANGLADESI SZIÁMI IKERPÁR, AKIKET MAGYAR ORVOSOK FOGNAK SZÉTVÁLASZTANI.
18%-KAL NÕTT A DECEMBERBEN ELÕVÉTELBEN ÉRTÉKESÍTETT 2019-ES AUTÓPÁLYA-MATRICÁK SZÁMA TAVALYHOZ KÉPEST.
A MOL BRUTTÓ 4 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK.
VÉGET ÉRT A BIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK DOLGOZÓINAK FIGYELMEZTETÕ SZTRÁJKJA A KÉT BERLINI NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN, DE EGÉSZ NAP KÉSÉSEKKEL KELL SZÁMOLNI.
KÉT SÍELÕ MEGHALT, MIUTÁN LAVINA SODORTA EL ÕKET, EGY SNOWBOARDOS PEDIG LETÉRVE A PÁLYÁRÓL, SZAKADÉKBA ZUHANVA VESZTETTE ÉLETÉT AZ AUSZTRIAI VORALBERGBEN.
MEDVE TÁMADT EGY VADÁSZATON LEVÕ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRRA SZÉKELYFÖLDÖN, VÁLLTÖRÉSSEL ÉS ZÚZÓDÁSOKKAL VITTÉK KÓRHÁZBA.
A BFM HÍRTELEVÍZIÓ NEM TUDÓSÍTJA A SÁRGAMELLÉNYESEK HÉTFÕI AKCIÓIT - KÖZÖLTE A CSATORNA ÚJSÁGÍRÓ SZERVEZETE.
TORLÓDÁSKEZELÉSI PRÓBÁT TARTOTTAK ANGLIAI KIKÖTÕKBEN MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT ESETÉRE.
OLASZ MINISZTERELNÖK: OLASZORSZÁG KÉSZ 15 EMBERT BEFOGADNI ABBÓL A CSOPORTBÓL, AMELY DECEMBER ÓTA KÉT CIVIL HAJÓ FEDÉLZETÉN REKEDT A MÁLTAI PARTOKNÁL.
BERLIN CSAK EGY EURÓPAI MEGOLDÁS KERETÉBEN HAJLANDÓ BEFOGADNI EMBEREKET A MÁLTÁNÁL VESZTEGLÕ HAJÓKRÓL - HANGSÚLYOZTÁK NÉMET KORMÁNYZATI ILLETÉKESEK.
IDEIGLENES TÁRCAVEZETÕKET VOLT KÉNYTELEN JELÖLNI A ROMÁN KORMÁNYFÕ, MIUTÁN AZ ELNÖK ELUTASÍTOTTA MINISZTERJELÖLTJEIT.
POROSENKO AZ ÖNÁLLÓ UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ ELISMERÉSÉRE SZÓLÍTOTTA FEL A VILÁG ÖSSZES ORTODOX EGYHÁZÁT.
SOLTÉSZ MIKLÓS: KRAKKÓBAN ESKÜT TETT AZ ESTERHÁZY JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁT ELÕKÉSZÍTÕ TÖRTÉNÉSZBIZOTTSÁG.
A GÖRÖG PARTI ÕRSÉG TÖBB TUCAT EMBERT MENTETT KI AZ ÉGEI-TENGERBÕL, A MENEDÉKKÉRÕK GUMICSÓNAKON PRÓBÁLTAK ÁTKELNI - KÖZÖLTE A GÖRÖG PARTI ÕRSÉG.
TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG: LEGALÁBB HAT TENGERÉSZ MEGHALT EGY HAJÓSZERENCSÉTLENSÉGBEN A FEKETE-TENGEREN.
KÉTNAPOS TÁRGYALÁSSOROZAT INDULT KÍNA ÉS AZ USA MAGAS RANGÚ DELEGÁCIÓI KÖZÖTT PEKINGBEN, HOGY RENDEZZÉK A KERESKEDELMI VITÁKAT.
WASHINGTON ÉS PHENJAN MÁR A KÖVETKEZÕ CSÚCSTALÁLKOZÓ HELYSZÍNÉRÕL EGYEZTET - KÖZÖLTE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK.
ÚTON VAN KÍNÁBA KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ, AKI NEGYEDSZER KÉSZÜL TANÁCSKOZNI HSZI CSIN-PING KÍNAI ELNÖKKEL JELENTETTE A DÉL-KOREAI HÍRLAP.
BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTOTTAK HAT FÉRFIT SVÉDORSZÁGBAN TERRORIZMUSSAL KAPCSOLATOS VÁDAKKAL.
AZ ANKARAI FÕÜGYÉSZSÉG ÚJABB 100 KATONA ELLEN ADOTT KI ELFOGATÓPARANCSOT A 2016. NYÁRI PUCCSKÍSÉRLETBEN VALÓ RÉSZVÉTEL GYANÚJÁVAL.
EGYIPTOMI ELNÖK: AZ EGYIPTOMI HADSEREG SZOROSAN EGYÜTTMÛKÖDIK IZRAELLEL A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN.
ELTÛNT KÉT NÉMET ÁLLAMPOLGÁR EGYIPTOMBAN - KÖZÖLTE HÉTFÕN A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZÓVIVÕJE BERLINBEN.
ELFOGTÁK SZÍRIA KELETI RÉSZÉBEN AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA SZERVEZET ÖT TAGJÁT: KÉT AMERIKAI, KÉT PAKISZTÁNI ÉS EGY ÍR ÁLLAMPOLGÁRT.
OSDH: LEGKEVESEBB ÖTEN MEGHALTAK ÉS NYOLCAN MEGSEBESÜLTEK RAKKÁBAN AZ IÁ TERRORSZERVEZET ÁLTAL VÉGREHAJTOTT POKOLGÉPES MERÉNYLETBEN HÉTFÕN.
93 ÉVES KORÁBAN MEGHALT MÓSE ARENSZ VOLT IZRAELI VÉDELMI ÉS KÜLÜGYMINISZTER.
A BOHÉM RAPSZÓDIA C. FILM NYERTE A LEGJOBB DRÁMAI FILM GOLDEN GLOBE-DÍJÁT.
KIGYULLADT ÉS TELJES TERJEDELMÉBEN ÉGETT EGY SZEMÉLYAUTÓ AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN, A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALON, SZATYMAZNÁL.
ALVÓ HARAGOSAIRA GYÚJTOTTA ALKALMI SZÁLLÁSUKAT A GYANÚ SZERINT EGY HAJLÉKTALAN KAPOSVÁRON, A BÍRÓSÁG ELRENDELTE A FÉRFI LETARTÓZTATÁSÁT.
HÓFÚVÁS MIATT TÖBB KELETI JÁRÁSRA IS RIASZTÁST ADOTT KI AZ OMSZ.
OLDALÁRA BORULT EGY PÓTKOCSIS KISTEHERAUTÓ AZ M0-S AUTÓÚTON, ECSERNÉL, AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA FELÉ VEZETÕ OLDALON.
HOLTTESTRE BUKKANTAK A TÛZOLTÓK EGY CSEPELI LEÉGETT FAÉPÜLET BONTÁSA KÖZBEN HÉTFÕ HAJNALBAN.