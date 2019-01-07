2019. január 7.,
hétfő, Attila, Ramóna napja

Kunhalmi Ágnes és Vadai Ágnes

Hír TV

2019. január 7., hétfő 19:00

Ezúttal az MSZP és a DK képviselője kerül terítékre a műsorban 21.05-től.

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