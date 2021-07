Külpiaci növekedési támogatási program indul

Külpiaci növekedési támogatási programot indít a kormány a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs javaslatára - jelentette be közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: a folyamatosan megdőlő beruházási rekordokkal párhuzamosan létrejöttek és megerősödtek azok a nagy magyar vállalatok is, amelyek a külpiacokon is sikeresek tudnak lenni. Hozzátette: a most induló programban olyan hazai vállalatok kaphatnak támogatást, amelyek külföldön terjeszkednek. Erre a célra pedig idén 10 milliárd forint áll rendelkezésre.