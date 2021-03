Külön oltópontot alakít ki a várandós nőknek a Semmelweis Egyetem

Nem az a kérdés, mikor érjük el a harmadik hullám csúcsát, hanem hogy mikor indulunk el lefele az úgynevezett platóról - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Egyelőre semmilyen nyitás nem engedhető meg, de komoly esély van arra, hogy Magyarországon a legtöbb - vagy akár minden - uniós országot megelőzően válik szabaddá az élet, és szabad nyarunk lesz - mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő a fiatalokhoz szólva azt üzente: már ne csak az idősek miatt, hanem maguk miatt is figyeljenek oda a védekezésre, a járványügyi előírások betartására, mert elhúzódóbb, fájdalmasabb lefolyású az új mutáns okozta fertőzés. A jelenlegi számok mellett, pillanatnyilag semmilyen nyitás nem engedhető meg, egy utolsó nagy közös erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy túl legyünk a koronavírus-járvány harmadik hullámának csúcspontján - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kereskedelmi és iparkamara, illetve a gazdasági élet szereplői által javasolt, boltokra vonatkozó változtatások bevezetésére akkor van lehetőség, ha a beadott oltásszám tekintetében Magyarország átlépi a 2,5 milliós határt - mondta Gulyás Gergely. 10 167 az új fertőzött, ezzel a járvány kezdete óta összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 253 többségében idős, krónikus beteg, így elhunytak száma 19 752 főre emelkedett. A még mindig folyamatosan növekvő járványügyi adatok indokolják a szigorú védelmi intézkedések fenntartását - mondta az országos tiszti főorvos. A koronavírus elleni oltások eddigi egyre kedvezőbb nemzetközi tapasztalatai és tudományos ajánlásai alapján az a szakmai ajánlás született, hogy a várandósok is kérhetik az oltást - közölte a koronavirus.gov.hu. Április első napjaiban kezdik meg a mintegy 82 ezer, az oltásra március 24-éig regisztrált általános iskolai, gimnáziumi és óvodapedagógus kampányszerű oltási akcióját - jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. Azokban a magyarországi szociális intézményekben, ahol az átoltottság 90 százalék feletti, gyakorlatilag megszűnt a koronavírus-járvány - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, a Társaság a Szabadságjogokért azt javasolta, hogy a migránsok is kapjanak elsőbbséget a koronavírus-oltásoknál. A politikus szerint a levélben - amelyet minden parlamenti frakcióvezetőnek megküldtek - az „álcivil egylet” azt javasolta, hogy a hátrányosabb helyzetben lévők kapjanak nagyobb figyelmet az oltási rendben. Az építőipar az elmúlt évek egyik sikerágazata, a további fejlődéséhez, a modernizáláshoz a magyar kormány partnerséget kínál az ágazat szereplőinek - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. ITM: Pénteken még jelezhetik szándékukat a vállalkozások a 23 milliárd forint keretösszegű egészségipari támogatási program előminősítésére, annak benyújtására pedig jövő szerdáig van lehetőségük. A magyar vetőmag-előállítás és -termesztés a hazai agrárium csúcsteljesítménye, a mezőgazdaság ezen szelete évente csaknem 190 milliárd forint értékű árut állít elő, amelynek fele exportra kerül - jelentette ki Nagy István agrárminiszter. Kizárólag Brüsszel a hibás azért, hogy Európában nincs elég oltóanyag - írta a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán. Magyarország május 21-től féléves időtartamra veszi át az Európa Tanács elnöki pozícióját. Az Európa Tanács következő elnökeként a nyelvhasználati jogok kérdése, a családok megvédése a Covid-19 következményeitől, az európai emberek mielőbbi beoltása és a nemzeti közösségek védelme jelentik majd Magyarország fő teendőit - mondta Szijjártó Péter. „Hosszú vita után sikerült csütörtök este az uniós állam- és kormányfőkkel megállapodnunk abban, hogy az unión belüli vakcinaelosztásnak vissza kell térnie az eredeti szolidáris, lakosságaranyos elosztási elvhez” - jelentette ki az osztrák kancellár. Az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásokat fogadott el a koronavírus elleni oltóanyagokat készítő AstraZeneca, BioNTech/Pfizer és Moderna vakcinagyártási kapacitásának növelésére és az ellátás javítására az Európai Unióban. A világon 126 066 989 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 767 229, a gyógyultaké 71 432 012 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megkezdték a szerbiai migránstáborok lakóinak beoltását az illetékesek annak érdekében, hogy lassítsák a koronavírus terjedését a nyugat-balkáni országban. Egyelőre kevesen jelezték, hogy felvennék valamely koronavírus elleni védőoltást Montenegróban, a hivatalos adatok szerint eddig a lakosság 11,3 százaléka regisztrált. Horvátország április 1-jétől módosít határátlépési feltételein és felmenti a karanténkötelezettség alól azokat, akik rendelkeznek oltási bizonyítvánnyal vagy voltak már fertőzöttek - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter. Csehországban április 11-ig újra meghosszabbítják a március 28-án lejáró szükségállapotot. Folytatódik a járványhelyzet javulása Csehországban - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján közzétett kimutatásból. Teljesítőképessége határához érkezhet az egészségügyi ellátórendszer Németországban az új típusú koronavírus járványának harmadik hulláma miatt - mondta a német szövetségi egészségügyi miniszter. Jogi eszközök alkalmazását jelentette be a koronavírus elleni oltásra nemet mondó egészségügyi dolgozókkal szemben Mario Draghi miniszterelnök, és közölte azt is, hogy április végéig nem várható enyhítés az országos járványkorlátozásokban. Róma és Milánó fertőző betegségekre szakosodott kórháza is elindítja a Szputnyik V orosz vakcina kísérleti alkalmazását - jelentette az Ansa olasz hírügynökség. Oroszország kész a nyílt és politikamentes együttműködésre a Covid-19 elleni oltóanyag szállítása terén és nincs köze a vakcinációval kapcsolatban Nyugaton felmerült problémákhoz - jelentette Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint az ujgur muszlim közösség emberi jogainak Kínában folyó súlyos megsértésére hívták fel a figyelmet azok a brit állampolgárok, akik ellen Kína szankciókat jelentett be. Legalább hat ember meghalt és otthonok százai váltak lakhatatlanná, miután csütörtökön több tornádó végigsöpört az Egyesült Államok déli államain, különösen erősen sújtva Alabamát. Brazíliában péntekre ismét csúcsot döntött a koronavírus halálos áldozatainak napi száma 3650 elhunyttal - közölte az egészségügyi minisztérium. Március 28-án, vasárnap hajnali 2 órakor egy órával előre, hajnali 3 órára kell átállítani az órákat, ezzel megkezdődik a nyári időszámítás. Még nincs döntés arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítást használják-e az Európai Unió tagállamai - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A katasztrófavédelem legfrissebb információi szerint heten sérültek meg abban a tűzesetben, amely péntek délután történ egy csepeli gyorsbüfében. A vasárnapi óraátállítás miatt változik néhány éjszakai belföldi és nemzetközi vonat, valamint fővárosi busz menetrendje. A nyári időszámítás kezdete a Volánbusz járatait nem érinti - közölte a MÁV és a BKK. Operatív törzs: kibertámadás érte az oltási regisztráció lekérdezését szolgáló honlapot. A koronavírus-járványhoz kapcsolódó intézkedések részeként hétfőtől átmenetileg nem nyitják ki az első ajtót az autóbuszokon és a trolibuszokon, a járművek első részét kordonnal zárják le - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Milák Kristóf országos csúccsal, tokiói A-szintes idővel nyert 100 méter gyorson az úszók olimpiai kvalifikációs országos bajnokságának mai döntőjében. Az 52 kilogrammos Pupp Réka bronzérmet nyert a cselgáncsozók tbiliszi Grand Slam-viadalán. Két arany-, három ezüst- és egy bronzérmet nyertek a magyar sportlövők a lengyelországi Wroclawban zajló nemzetközi versenyen. Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusa kihagyja a San Marino és Andorra elleni, idegenbeli világbajnoki selejtezőket. A Magyar labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága három bajnoki mérkőzésre csökkentette Bognár György, az OTP Bank Ligában hetedik Paksi FC vezetőedzőjének eltiltását. Férfi kézilabda NB I: Sport36-Komló - MOL-Pick Szeged 29:37