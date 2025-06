Kulja András után egy másik elhíresült tiszást döngölt a földbe Takács Péter államtitkár

Takács Péter Kollár Kingának, a párt európai parlamenti képviselőjének "újabb, a magyar egészségügyet támadó posztjára" reagálva, a politikust megszólítva feltette a kérdést, hogy lemondott-e már, miután örömét fejezte ki amiatt, hogy a Tisza Párt képviselői 50 magyar kórház felújításának megakadályozásához sikeresen asszisztáltak.

Másodsorban megjegyezte, hogy az ellenzéki párt egészségügy elleni propagandája nem fog eredményre vezetni, ez világosan megmutatkozott Kulja András képviselővel folytatott vitája során, ahol szerinte fényesen bebizonyosodott:

Az államtitkár hozzátette, a párt propagandájának középpontjában az áll, hogy a betegek - legalábbis szerintük - nem férnek hozzá az ellátáshoz. Úgy véli, Kollár Kinga ezt a képzetet igyekszik erősíteni a poszthoz mellékelt képpel is, amivel azt sugallja, hogy az emberek hosszú, kígyózó sorokban állnak a kecskeméti kórház előtt, MR-vizsgálatra várva.

"Csakhogy! Ez a kép még csak nem is Kecskeméten, hanem az Uzsoki utcai Kórház főbejáratánál készült. Ráadásul nem is napjainkban, hanem a Reuters honlapja szerint 2021 novemberében, amikor is az oltási pontok előtt így várakoztak az oltásra érkezők az akkor hatályos előírásoknak megfelelően"