Kulja András gyávának nevezte Takács Péter egészségügyi államtitkárt + videó

Megfutamodással vádolta meg a Tisza párt Európai parlamenti képviselője Takács Péter egészségügyi államtitkárt. Kulja András szerint ugyanis Takács Péter azért mondott le egy MCC-s rendezvényre tervezett vitát, mert gyáva és nem mer kiállni élőben egy közönség elé.

Az Mathias Corvinus Collegium azonban cáfolta Kulja András kijelentését. A Tiszás képviselő posztja alatt egy kommentben azt írták: Takács Péter már április 3-án elfogadta a meghívásukat.

Az egészségügyi államtitkár közösségi oldalán válaszolt Kulja Andrásnak. Takács Péter hét pontban üzent a Tisza párt politikusának, többek között azt írta: igent mondott az MCC-s vitára is, valamint a Semmelweis Egyetem felkérésére is. Takács Péter továbbá azt is hozzátette: nem kell várni a nyári MCC-s rendezvényig, már jövő héten is vitázhatnak.