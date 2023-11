Külföldről kért adatokat a rendőrség Bige László bűnügyében

Megosztás itt:

Jogsegély keretében fordult az egyik külföldi hatósághoz a Bige László szolnoki cégét érintő büntetőeljárásban a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) – derült ki a nyomozás felügyeletét ellátó Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség lapunknak adott tájékoztatásából. A főügyészség hozzátette: a megkeresésre eddig csak részben érkezett válasz.

Azt a vádhatóság nem árulta el, hogy melyik országtól és pontosan mit szeretne beszerezni az NNI. Ez lehet akár tanúvallomás, illetve valamilyen okirati bizonyíték is, melyek előmozdíthatják az eljárást. Adott esetben egy olyan részinformációról is szó lehet, aminek beszerzése után be tudják fejezni a nyomozást, az aktákat pedig vádemelési javaslattal át tudják adni az ügyészségnek.

Több embert is gyanúsít a rendőrség

Az ügy előzménye, hogy még 2018 novemberében nagyszabású rendőri akció zajlott a szolnoki műtrágyagyár területén. A rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai valósággal megszállták a szolnoki gyárat.

Végül nyilvánosságra került, hogy az NNI veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértésének bűntette miatt folytat eljárást a Bige Holding Kft.-vel összefüggésben. A nyomozásban első körben három személyt gyanúsítottak meg a rendőrök, majd később még két emberrel bővült az érintettek köre. Úgy tudjuk, ők mindannyian Bige vállalkozásához köthető személyek, és mindenki szabadlábon védekezhet.

Börtönt kértek a vállalkozóra

Bige László ebben az ügyben nem gyanúsított, ugyanakkor két másik eljárás jelenleg is folyamatban van ellene.

Mindkét ügy bírósági szakban van, az egyikben 2021 októberében többek között hűtlen kezelés miatt emeltek vádat ellene és öt munkatársa ellen, mert kétmilliárd forinttal károsíthatták meg a vállalkozó saját cégét.

Ez az eljárás jelenleg tárgyalási szakban van.

A másik, minősített vesztegetés miatt folyó eljárásban nem jogerősen, bizonyítottság hiányában áprilisban ugyan felmentették az üzletembert, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség fellebbezést jelentett be, és börtönt kért Bigére.

A műtrágyakirályt 135 millió forintos korrupcióval vádolják: a vádirat szerint Bige 2009-ben üzleti kapcsolatba került az egyik cége termékének értékesítésével foglalkozó társaság vezetőjével. Ekkor felajánlotta a cégvezetőnek, hogy nagy mennyiségű, valótlanul leértékelt műtrágyát ad át részére.

Az ajánlat arról is szólt, hogy a számla nélküli értékesítésből befolyt összegeket a férfi mindezért cserébe átadja Bigének.

Az ügyészség szerint a készpénzért, számla nélkül eladott termékekért 2010. januártól októberig több alkalommal befolyt, összesen 135 millió forintot a műtrágyakirály meg is kapta.

