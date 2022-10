Külföldről érkező pénzzel és amerikai szakértőkkel befolyásolták a választást

Megosztás itt:

A DatAdat-cégcsoport működésében kulcsszerepet játszik az Észtországban bejegyzett DatAdat OÜ, illetve a Datapraxis OÜ. Nyilván nem véletlen, hogy az alapítóknak a balti államra esett a választásuk. Észtország az adóoptimalizálási lehetőségeken túl ugyanis igazi paradicsom azok számára, akik az adatvédelmi szabályokat ki szeretnék kerülni. A helyi szabályozás az unióban egyedülálló módon nem teszi lehetővé az eu-s adatvédelmi, úgynevezett GDPR-rendeletben meghatározott közigazgatási bírságok kiszabását.

Az észt vállalkozásokban Ficsor Ádám, a Bajnai-kormány titokminisztere és Szigetvári Viktor, Gyurcsány Ferenc volt kabinetfőnöke mellett igazi külföldi nagyágyúk kaptak helyet.

A Datapraxis brit ügyvezetője Paul Hilder az ezredfordulón társalapítója volt a Soros-pénzből megalapozott Opendemocracy.net elnevezésű internetes felületnek. Ezt követően kampányigazgató volt a szintén a milliárdoshoz köthető Avaaz.org nevű platformnál, amely tömeges hirdetésekkel avatkozott be 2018-ban a magyar választásokba. Hilder 2016 és 2018 között nemzetközi vezérigazgatója volt a Crowd Pac nevű londoni cégnek. Amíg itt dolgozott, csatlakozott Bernie Sanders amerikai elnökjelölt politikai kampányához.

A Datapraxis vezetői között felbukkan további két meglehetősen érdekes amerikai név, Laura Quinn és Mark Steitz. A két szakértő közös cége a 2006-ban alapított Catalist Llc., amely a progresszív választási kampányok érdekében a szavazók adatainak megszerzésére fókuszál. Indulásakor a Catalist nem kevesebb, mint egymillió dollárt kapott Soros Györgytől.

A Soros alapította Tides Foundation ugyancsak a Catalist nagy támogatója volt. Közvetlenül finanszírozott több olyan projektet, amelyek ma Magyarországon oktatási programokban vesznek részt. A Catalis egyébként hosszú évek óta segíti a Demokrata Pártot, amelyet legfőbb ügyfelei között említ.

A világhálón fellelhető információk szerint a Catalist 50 állam 256 millió szavazókorú egyénéről gyűjt, tárol és frissít adatokat. A Catalisttel történő együttműködés hasznos lehet a tagságépítésben, a meggyőző üzenetek hatékony targetálásában, az aktivisták bevonásában, ahogy a szavazók listázásában és mobilizálásában is.

De nézzük, hogy pontosan ki is Laura Quinn és Mark Steitz, mit lehet róluk tudni! Kezdjük a hölggyel, aki a Datapraxis igazgatói székében ül.

Quinn a Demokrata Párt egyik bennfentesének számít, Al Gore alelnök kabinetfőnök-helyetteseként ténykedett, de Joe Biden vezető kommunikációs és gazdaságpolitikai tanácsadójaként is dolgozott. Ezeken túl vezető pozíciót töltött be a Demokrata Párt több elnöki kampányában, egyebek mellett feltűnt Bill Clinton oldalán is.

A Datapraxisban ugyancsak igazgatói tisztséget betöltő Mark Steitz a Columbia Egyetem adjunktusa. A Demokratikus Nemzeti Bizottság kommunikációs és kutatási igazgatója volt Ron Brown kereskedelmi minisztersége alatt. Ő tervezte Bill Clinton 1992-es kampányának targetálási rendszerét. Nem elhanyagolható körülmény, hogy Steitz-et korábban Soros György számos politikai kutatás lebonyolítására kérte fel. Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy Steitz pr-cége megbízásokat kapott a spekuláns érdekeltségeitől és kivette a részét a 2008-as amerikai elnökválasztási kampány demokrata párti kommunikációjából is.

A Datapraxis honlapja alapján elsősorban az a cég célja, hogy masszív adatgyűjtéssel, úgynevezett „választói törzsek" meghatározásával, üzenetek tesztelésével, kutatásokkal, végül pedig a választók célzott megszólításával segítsék az ügyfeleiket. A cégcsoport már a választási kampányt megelőző időszakban profilozta a közösségi médiumok felhasználóit. Targetált üzenetekkel, egyrészt a bizonytalan jobboldali szavazókat próbálták távol tartani a választásoktól, másrészt maximalizálni szerették volna a baloldali voksok számát.

A Datapraxis OÜ egyébként a teatmik.ee észt céginformációs oldal adatai szerint furcsa módon 2020 második negyedéve óta adóköteles forgalom nélkül működik.

A Datadat-csoport másik észtországi vállalata, a DatAdat OÜ viszont komoly eredményt ért el 2022 első negyedévében. A teatmik.ee szerint a 2019 márciusában bejegyzett vállalkozás idén január és március között 2 074 816 eurós adóköteles forgalmat bonyolított, azaz mostani árfolyamon számolva jó háromnegyed milliárd forintot kasszírozott. A Ficsor Ádám és Szigetvári Viktor képviseletével működő vállalat legutóbbi rekordját – nem meglepő módon – a 2021 őszi előválasztás idején futotta, amikor három hónap alatt több mint 1,1 millió euró adóköteles forgalmat szerzett. 2022 második negyedéve sem alakult rosszul, ugyanis csaknem 1 millió euró volt az észt DatAdat adóköteles forgalma. Láthatjuk tehát, hogy a magyar választási ciklus alakulása erősen összefügg az észtországi vállalkozás eredményességével. Ami változatlan, az az alkalmazottak száma, ami változatlanul, a kezdetek óta nulla fő.

Amerikából guruló dollárok

A rendszerváltás utáni magyar demokrácia történetében példa nélküli külföldi beavatkozási kísérlet anyagi hátterét a New Yorkban luxuskörülmények között élő Korányi Dávid nevéhez köthető Action for Democracy nevű amerikai szervezet biztosította. Az egyelőre ismeretlen adományozóktól befolyt 1,8 milliárd forintot Márki-Zay Péter mozgalmán keresztül érkezett a baloldal kampányának támogatására. A guruló dollárokból bőven jutott a DatAdathoz kapcsolódó költésekre is, vélhetően ebből is finanszírozták az sms-kampányokat és Facebook-hirdetéseket is. Korányi 2019 őszétől Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója és a főpolgármester bejelentése szerint az évé végén távozik posztjáról, de az együttműködést folytatni szeretnék más formában. Még 2010 előtt Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadójaként, majd kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkáraként vált ismertté Korányi, aki rendre olyan munkahelyeken köt ki, ahová megérkezik Soros György pénze. Például évek óta stratégiai tanácsadója a pozsonyi székhelyű Globsec nevű globalista-neoliberális intézménynek, amelyet természetesen a spekuláns legfontosabb alapítványa is támogat.

Magyar Nemzet