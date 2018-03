Külföldön is téma a magyar pénzmosás-gyanú

A külföldi lapok is cikkeznek a Magyar Nemzet által hétfőn nyilvánosságra hozott pénzmosás gyanúról. A Politico című amerikai lap brüsszeli kiadása szerint a kampány finisében napvilágot látott botrányos ügyek akár börtönbüntetésekké is válhatnak. A német Die Presse a lehetséges bécsi szálakra hívja fel a figyelmet.

Elsikkasztott EU milliárdok Orbán Magyarországán címmel közöl írást a német Die Presse. A lap felidézi a Magyar Nemzet súlyos vádjait, és emlékeztet arra, hogy az írás a magyar választások utolsó felvonása előtt látott napvilágot. A Die Presse cikke arra a magyar állampolgárra hivatkozik, aki tanúvédelem alatt áll, és aki maga is részese lehet annak a hálózatnak, amely az elmúlt években 3-4 milliárd eurónyi uniós forrást mozgatott arab és ázsiai bankszámlákra. A pénz egy része később arab befektetőkön keresztül visszafolyt az országba. A cikk szerint a pénzt magyar bankok által lehetett tisztára mosni vagy úgy, hogy gyémántok formájában kivitték az országból, vagy az úgynevezett havala rendszerrel. Az egyik ilyen út Bécsbe vezet, ahol a feltételezések szerint üres lakásokban cserélt gazdát a pénz. A Die Presse emlékeztet arra, hogy a Simicska Lajos birodalmához tartozó Magyar Nemzet számolt be Semjén Zsolt luxusvadászatáról és Szabó Zsolt államtitkár belize-i offshore számlájáról is.

Kiszivárogtatási harc a magyar választási kampány finisében címmel jelentett meg cikket az amerikai Politico brüsszeli kiadása. A szerző szerint Orbán Viktor miniszterelnök számára az április választások tétje megnövekedett, ugyanis az elmúlt időszakban napvilágot látott korrupciós vádak és a civil szervezetekkel szembeni lehallgatási botrányok vereséget is jelenthetnek a kormánypártoknak, a vereség pedig éveket a rácsok mögött. A lap is idézi a Magyar Nemzet cikkét, amely szerint az FBI is nyomoz egy pénzmosási eljárás nyomán, ami az Orbán kormányhoz köthető és 3-4 milliárd euró kijuttatásáról szól az országból. A cikk megjelenése után – írja a Politico – a magyar rendőrség szokatlan közleményt adott ki, amelyben a valóságtól elrugaszkodó állításokról ír, és azt állítja, a nevezett ügynek nincsen köze az uniós forrásokhoz.