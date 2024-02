Külföldi pénzből traktált kéretlen SMS-ekkel a baloldal + videó

Megosztás itt:

"László, a bátrak változást hoznak április harmadikán. Légy egyike azoknak."- ehhez hasonló a kéretlen SMS-eket kaptak magyar állampolgárok a 2022-es országgyűlési kampány ideje alatt. Így igyekeztek ismeretlenek arra buzdítani őket, hogy az ellenzékre szavazzanak.

Részlet az ÁSZ jelentéséből: "SMS-ek, adatbázis építés, online hirdetések - az Állami Számvevőszék jelentése szerint több mint 860 millió forintot költöttek ezekre a baloldali pártok a 2022-ben. De választási gyűlésekre, kampányrendezvényekre több mint 226 millió forint, plakátokra, szórólapokra és egyéb kampányeszközre pedig csaknem 290 millió forint jutott. Az ellenzék azonban jogsértést követett el 2022-ben azzal, hogy külföldről származó, tiltott támogatást fogadtak el Márki-Zay Péter mozgalmától - ez is kiderült az Állami Számvevőszék jelentéséből. A törvény ugyanis előírja, hogy egy párt jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el."

Márki-Zay Péter kérdésre válaszolva megerősítette: "Igen, segít nekünk a DatAdat, illetve hozzátette: "Semmilyen pénzbeli hozzájárulást nem kaptak ezek a pártok." Ide kapcsolódik, hogy Márki-Zay Péter kedd este a Hír tv műsorában már félremagyarázásról beszélt, arra hivatkozott, hogy pénzbeli hozzájárulást nem kaptak a baloldali pártok. Az Állami Számvevőszék kommunikációs főosztályvezetője viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy Márki-Zay Péter szervezete finanszírozott olyan eszközöket és eseményeket, például plakátkampányt vagy aktivistákat szállító buszokat, amiből viszont vagyoni előnye származott a baloldali pártoknak.

A Magyar Nemzet arra hívta fel a figyelmet, hogy az Állami Számvevőszék friss vizsgálata szerint a pénz nagy része a Mindenki Magyarországa Mozgalomtól Gyurcsány Ferenc bizalmasának, a Bajnai Gordonnak az érdekeltségébe tartozó DatAdat-cégcsoporthoz került. A Magyar Nemzet arra is emlékeztet: a dollárbaloldalhoz több milliárd forint került többek között az Action for Democracyn keresztül a 2022-es országgyűlési választási kampány során. A pénzek jelentős része pedig a Márki-Zay-féle MMM-nél kötött ki. A lap szerint később kiderült, hogy a Magyarországra utalt pénzek legnagyobb része Soros György adománya volt. A pénz azonban nem közvetlenül a pártokhoz ment, hanem a baloldali propagandagépezethez.

Bajnai Gordon - mint a Híradó felvételében látható - nem válaszolt a szerepére vonatkozó kérdésre, csupán udvariasan elköszönt.

Korábban Márki-Zay Péter így nyilatkozott: "Volt egy MMM-es számla, ami a központi kampánynak a működtetését szolgálta, természetesen ebből voltak jelöltek, akiket támogattunk, voltak kiadványok, amiket támogattunk, gépjárművek, bömbisautók úgymond, vagy robocall hivások."

Kathi Attila, az Állami Számvevőszék kommunikációs és protokoll főosztályvezetője hangsúlyozta: "Tehát azt, amit a pártnak nem kellett kifizetnie, mert a Mindenki Magyarországa Mozgalom kifizetett az egy egyértelmű vagyoni előnyként jelenik meg és ezt úgy hívjuk úgy, hogy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Tehát ilyen értelemben vélhetően Márki-Zay Péter is érti, hogy miről beszélünk, mint ahogy ott is most elment abba az irányba az ő nyilatkozata, hogy a költés korlátoknak a túllépéséről beszélünk, valójában az is megállapítást nyert, de nincsen kétszeres értékelés tilalma, tehát az önmagában, hogy a pártok igénybe vették egy jogi személy egyébként vagyoni előnnyel járó támogatását és segítségét, ez önmagában a tiltott pártfinanszírozás ez egy ténykérdés."

Az ellenzéki pártok kampányköltéseivel kapcsolatban a nyomozás még folytatódik, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal további csaknem másfél milliárd forint kapcsán vizsgálódik.