Belföld

Külföldi pénz, külföldi megbízás: A Szuverenitásvédelmi Hivatal leleplezte a közvélemény-kutatók hálózatát

2025. augusztus 11., hétfő 19:00 | Magyar Nemzet

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata szerint a 21 Kutatóközpont, az IDEA Intézet, a Publicus és a Republikon külföldi finanszírozással működik, és egy globális politikai nyomásgyakorló hálózat részeként tevékenykedik. A hivatal feltárta, hogy ezek a közvélemény-kutató cégek külföldi megbízásokat teljesítenek, miközben a demokratikus nyilvánosság alapvető eszközeiként a választók tájékoztatását szolgálják.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal feltárta a Magyarországon működő, közvélemény-kutatással foglalkozó vagy ilyen profillal is rendelkező szervezetek tevékenységét. - írta meg a Magyar Nemzet. A vizsgálat megállapította, hogy számos közvélemény-kutató cég partnere között megtalálhatók a hivatal által már korábban feltárt globális politikai nyomásgyakorló hálózat részei, többen közülük pedig bizonyíthatóan külföldi megbízásokat teljesítenek – tudatta közleményben a szervezet.

Hozzátették: a közvélemény-kutatások a demokratikus nyilvánosság és verseny alapelemének számítanak, segítik, hogy a választók szabadon és befolyásolástól mentesen tájékozódhassanak a választási győzelemért folytatott versenyről, és a szavazás napján így hozhassanak döntést.

A nyilvánossággal nagy mennyiségben megosztott hamisított vagy ál-közvéleménykutatási eredmények ezzel szemben a hétköznapi, állampolgári orientációt torzítják. Az ilyen manipulatív adatközlések széles körben képesek hitelteleníteni a módszertanilag megalapozott kutatásokat, hozzájárulnak a választási eredmények utólagos megkérdőjelezéséhez. A manipuláció önmagában is szakmai és morális aggályokat vet fel, szuverenitási kérdéssé pedig akkor válik, amikor külföldi finanszírozók megbízásából történik – írták.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megvizsgálta, hogy mely magyarországi intézetek részesülnek külföldi forrásokban, illetve adott esetben milyen külföldi szereplőkkel kerülhettek megbízotti viszonyba. Egyértelműen látszik, hogy az érintett közvélemény-kutató cégek partnerei a hivatal által már korábban feltárt globális politikai nyomásgyakorló hálózat részei.

A 21 Kutatóközpont külföldi támogatói között feltűnik egyebek mellett a European Liberal Forum és a German Marshall Fund, amelyek politikai befolyásukat és finanszírozási hátterüket kihasználva társadalmi attitűdkutatásokkal, politikai elemzésekkel, közvélemény- és piackutatásokkal foglalkozó projekteket támogatnak Magyarországon.

Az IDEA Intézet közvetlenül együttműködik az Európai Unióval, valamint olyan szervezetekkel, mint a National Endowment for Democracy (NED) és a Rockefeller Brothers Fund. Ez az együttműködés világosan tükrözi a külföldi politikai és pénzügyi érdekeltségek közvetlen jelenlétét az intézet működésében.

 

A Publicus Intézet hazai partnereivel együtt széles körű külföldi hálózatban dolgozik, így közvetlenül részesülnek támogatásokban és pályázati pénzekben.

A Republikon az Európai Unió támogatási programjaiban vesz részt, emellett közvetlen támogatásokat kapott a Soros-féle Open Society Policy Centertől, valamint korábban az USA budapesti nagykövetségétől is. Jelentős külföldi partnereik között szerepel az amerikai German Marshall Fund, a National Democratic Institute (NDI) és a Rockefeller Brothers Fund. Ezek a kapcsolatok egyértelműen a szervezet nemzetközi politikai beágyazottságát tükrözik.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy ha valaki magát függetlennek mondja, de manipulatív vagy hamis eredményeket közöl, s erre a célra külföldi támogatásokat és forrásokat is felhasznál, lényegében beavatkozik a szabad választásokba. Tevékenységével tudatosan félrevezeti a választópolgárokat, és ürügyet szolgáltat a választások eredményének megkérdőjelezéséhez is. A károkozás mértékét súlyosbítja az, ha mindezt sorozatosan, a médiával összehangolva végrehajtott dezinformációs kampány vagy akció keretében teszi.

A Magyar Nemzet korábban bemutatta, hogyan jelent meg az ismétlődő befolyásolási szándék a nyilvánosságban: visszatekintve az elmúlt országgyűlési választásokat megelőző időszak pártpreferencia-kutatási eredményeire, megállapítható, hogy a baloldalhoz kötődő intézetek tendenciózusan manipulálják a közvéleményt. Négy és nyolc évvel ezelőtt is a mostanihoz hasonló felméréseket közöltek: az éppen aktuális ellenzék előnyét mutatták ki a kormánypártokkal szemben, később azonban a választási eredmények durván megcáfolták őket.

Teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: MTI

