Külföldi pártfinanszírozás nyomaira bukkanhatott a hatóság Karácsonyéknál

Karácsony azt is írta, hogy tegnap a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat készített másolatot Tordai „ügyvédi munkájához használt számítógépéről”. Az elmúlt tizennégy év, a teljes Orbán-rezsim időszakában végzett ügyvédi tevékenységének iratait, köztük magánokiratokat, magánjogi ügyletek dokumentumait másolták le – írta a bejegyzésében Karácsony, aki ezek után még hosszan érvelt amellett, hogy itt politikai leszámolásról van szó. Tordainál egyébként korábban már a 99 Mozgalom ügyében is volt hasonló hatósági intézkedés.

Több helyszínen, többek között Tordai Csaba, Karácsony Gergely ügyvédjénél és jogi főtanácsadójánál is volt házkutatás az elmúlt napokban. A NAV akciójáról maga a főpolgármester számolt be a Facebook oldalán.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.