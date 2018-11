Külföldi használt autókkal üzletelő bűnszervezetre csaptak le

2018. NOVEMBER 27., KEDD KORMÁNYPÁRTOK: NEMCSAK AZ ELLENZÉK, HANEM A SOROS-SZERVEZETEK IS TÁMADJÁK A CSALÁDOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓT. KÖVÉR LÁSZLÓ: A MOSTANI NEMZEDÉK EGYIK LEGFONTOSABB FELADATA A HAZASZERETET KULTÚRÁJÁNAK ÚJJÁÉPÍTÉSE. BENEDA ATTILA: A MAGYAR KORMÁNY CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZERE LISTAVEZETÕ EURÓPÁBAN. VARGA MIHÁLY: MAGYARORSZÁGOT ÉLÉNK STARTUP ÉLET JELLEMZI, AZ ORSZÁG VONZÓ BEFEKTETÕI KÖRNYEZETET KÍNÁL A CÉGEKNEK. KILENCMILLIÁRD FORINTOT FORDÍTHAT AZ ÁEEK A FELNÕTT PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉRE AZ EFOP FORRÁSAIBÓL. KIKAPCSOLÁSI MORATÓRIUMOT VÁLLAL A NEMZETI KÖZMÛVEK DECEMBER 17. ÉS 2019. JANUÁR 6. KÖZÖTT AZ ÁRAM- ÉS FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSRA. HONVÉDELMI ALKALMAZOTTKÉNT, JELENTÕS ILLETMÉNYEMELÉSSEL DOLGOZHATNAK TOVÁBB JÖVÕRE A MAGYAR HONVÉDSÉG CIVIL MUNKAVÁLLALÓI MI. ORBÁN BALÁZS: JANUÁRTÓL ÁTLAGOSAN HARMINC SZÁZALÉKKAL NÕ A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓ KORMÁNYTISZTVISELÕK BÉRE MAGYAR IDÕK. JOBBIK: FELGYORSULHAT A KIVÁNDORLÁS, HA A PARLAMENT ELFOGADJA A TÚLÓRASZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁT. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: NEM PÉLDA NÉLKÜLI AZ ÉVENTE 400 ÓRÁS TÚLÓRA KERET, A PLUSZMUNKÁT PEDIG KIFIZETIK A MUNKAADÓK. NEM ÉRIK BE A MUNKÁLTATÓK AJÁNLATÁVAL A SZAKSZERVEZETEK: A JAVASOLT 5%-OS BÉREMELÉS HELYETT, ANNAK TÖBB MINT A DUPLÁJÁT SZERETNÉK. MSZP: A KORMÁNY A NÕKET VERÕ FÉRFIAKAT VÉDI, MERT NEM HAJLANDÓ RATIFIKÁLNI AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNYT. VEJKEY IMRE: AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNYNEK VANNAK OLYAN RENDELKEZÉSEI, AMELYEK EGYÉRTELMÛEN A GENDER TERÜLETÉRE ESNEK. PUBLICUS INTÉZET: TÖBB SZÁZEZER SZAVAZÓT VESZÍTETT A JOBBIK A PARLAMENTI VÁLASZTÁS ÓTA. FELJELENTETTE BOTKA LÁSZLÓT A SZEVIÉP-ÜGY MIATT, AZ EGYKORI BESZÁLLÍTÓK EGY RÉSZÉT KÉPVISELÕ LIKVID KONTROLL KFT. ÜGYVEZETÕJE. HAT ÚJ ÚTVONALAT NYIT BUDAPESTRÕL A RYANAIR A JÖVÕ NYÁRI MENETRENDBEN. A MACEDÓN PARLAMENT FELFÜGGESZTETTE NIKOLA GRUEVSZKI VOLT MINISZTERELNÖK, PARLAMENTI KÉPVISELÕ MENTELMI JOGÁT. A KERCSI-SZOROSNÁL FOGLYUL EJTETT 3 UKRÁN HAJÓ ÉS LEGÉNYSÉGE AZONNALI SZABADON BOCSÁTÁSÁT KÉRTE OROSZORSZÁGTÓL JENS STOLTENBERG NATO-FÕTITKÁR. OROSZORSZÁG DURVÁN MEGSÉRTETTE A SZUVERÉN UKRAJNA TERÜLETI ÉPSÉGÉT MONDTA AZ USA ENSZ-NAGYKÖVETE AZ ENSZ BT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN. MOSZKVA: KIJEV KÉSZÍTETTE ELÕ ÉS SZERVEZTE MEG A PROVOKÁCIÓT A KERCSI-SZOROSBAN. MIKE POMPEO: WASHINGTON ELÍTÉLI OROSZORSZÁG AGRESSZÍV AKCIÓJÁT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG KIÁLL UKRAJNA TERÜLETI INTEGRITÁSA ÉS SZUVERENITÁSA MELLETT MAGYAR IDÕK. NÓGRÁDI GYÖRGY: UKRAJNA CÉLJA, HOGY KÜLSÕ ERÕKET IS BEVONJON A KONFLIKTUSBA MAGYAR IDÕK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG SZOROSABB KAPCSOLATOT TART MAJD FENT A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉGGEL. AMERIKAI KÜLÜGYI SZÓVIVÕ: WASHINGTON CSALÓDOTT KÉT OROSZ ÁLLAMPOLGÁR KIADATÁSÁRA VONATKOZÓ MAGYAR DÖNTÉS MIATT. DIPLOMÁCIAI FORRÁS: KIM DZSONG UN ENGEDÉLYEZI A KÜLFÖLDI ELLENÕRÖKNEK A JONGBJONI NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNY VIZSGÁLATÁT. NIEDERMÜLLER: MEG KELL REFORMÁLNI AZ EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZERT. BRIT KÉPVISELÕ: A FACEBOOK 2014 ÓTA TUD AZ OROSZ BEAVATKOZÁSOKRÓL. SZLOVÁKIA KÜLÜGYMINISZTERE KILÁTÁSBA HELYEZTE LEMONDÁSÁT ARRA AZ ESETRE, HA HAZÁJA NEM CSATLAKOZIK AZ ENSZ MIGRÁCIÓS MEGÁLLAPODÁSÁHOZ. HELYI FORRÁS: FEGYVERESEK ELRABOLTAK 20 CIVILT AFGANISZTÁNBAN, EGY AUTÓPÁLYÁN. KIZÁRTA AZ OSZTRÁK VÉDELMI MINISZTER, HOGY HAZÁJA RÉSZT VEGYEN EGY EURÓPAI HADERÕ MÛKÖDÉSÉBEN. KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTÉK MAREK CHRZANOWSKIT, A LENGYEL BANKFELÜGYELET KÉT HÉTTEL EZELÕTT LEMONDOTT ELNÖKÉT. LENGYEL MINISZTERELNÖK: AZ OLASZOKRA KELL BÍZNI ORSZÁGUK GAZDASÁGPOLITIKÁJÁT. MÁSODIK NAPJA TÜNTETNEK TUNÉZIÁBAN A SZAÚDI TRÓNÖRÖKÖS LÁTOGATÁSA ELLEN. A TRÓNÖRÖKÖSNEK EZ AZ ELSÕ KÜLFÖLDI ÚTJA DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSA ÓTA, AMIHEZ A SAJTÓ SZERINT NEKI IS KÖZE LEHETETT. A 2016-OS TERRORTÁMADÁS MIATT HÁROMFOKOZATÚ VÉDELMI RENDSZERREL NYITOTT A BERLINI KARÁCSONYI VÁSÁR. MEXIKÓ KITOLONCOLTA A MEXIKÓI-AMERIKAI KÖZÖS HATÁRT MEGROHAMOZÓ 98 BEVÁNDORLÓT. MEXIKÓ A KÖNNYGÁZ BEVETÉSÉNEK ALAPOS KIVIZSGÁLÁSÁT KÉRI WASHINGTONTÓL. EGY AUTÓ HAJTOTT GYALOGOSOK KÖZÉ KÍNA DÉLNYUGATI RÉSZÉN, HÉT EMBER MEGHALT, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. NÉMET LAP: EGYELÕRE NEM SZÜNTETIK MEG AZ ÉVENKÉNTI KÉTSZERI ÓRAÁTÁLLÍTÁST AZ EURÓPAI UNIÓBAN. EGY GÉPKOCSI ELÜTÖTT EGY GYALOGOST HATVANBAN, A NÕ A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE POLICE.HU. 16 ÉVES LÁNNYNAL SZEMBENI SZEXUÁLIS ERÕSZAK KÍSÉRLETE MIATT, HAT-HAT ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTEK HÁROM FÉRFIT. TÖBB KÖRÖZÖTT EMBERT FOGTAK EL A "BULINEGYEDBEN" TARTOTT ÚJABB ELLENÕRZÉS SORÁN POLICE.HU. MÁVINFORM: VONAT GÁZOLT HALÁLRA EGY EMBERT A FEJÉR MEGYEI SZABADEGYHÁZA ÉS SÁROSD KÖZÖTT. EMBERÖLÉS MIATT NYOMOZ A RENDÕRSÉG A MÚLT HÉTEN ELFOGOTT NYÍREGYHÁZI KÉSELÕ ELLEN, MIUTÁN AZ AUTÓJA CSOMAGTERÉBEN EGY HOLTTESTET IS TALÁLTAK. ELGÁZOLT EGY EMBERT A VONAT BUDAPESTEN HÉTFÕ ESTE, A DÉLI PÁLYAUDVAR ÉS KELENFÖLD KÖZÖTT EGY GYALOGOS ÁTJÁRÓNÁL. 8 FT-TAL CSÖKKEN A BENZIN ÉS 10 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA SZERDÁN. LÁTNI ÉS LÁTSZANI CÍMMEL KÉTHÓNAPOS AKCIÓT HIRDETETT AZ ORSZÁGOS BALESET-MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG.