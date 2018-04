Kubatov: Komolyan azt gondolja, hogy válaszolni fogok a Hír TV-nek?

Burkolt simicskázással hárította a Hír TV Online által publikált Kubatov-listára vonatkozó kérdést a választók összegzésére kitalált módszer „keresztapja” – akit egyébként cikkünk megjelenésekor e-mailen is kerestünk. Kubatov Gábor most telefonon azt mondta, „komolyan azt gondolja, hogy én válaszolni fogok a Hír Televíziónak?” és a Fidesz pártigazgatója szerint az indokot is tudjuk, ha pedig nem így lenne, akkor „másolja be ide a Kocsis Máté indokait”. Kocsis korábban gazemberezéssel üzent Simicska Lajosnak a Hír TV stábján keresztül.

A Fradi-elnöktől azt szerettük volna megtudni, hogy létezik-e még a sopronihoz hasonló lista a választókról, de a politikus nem volt hajlandó az ügyben tájékoztatni nézőinket és olvasóinkat.

– Azt szeretném kérdezni, hogy van a soproni listánk, ugye, amit kiadtunk. A soproni lista, hogy létezhet-e még ilyen lista?

– Nem akarom megsérteni, de komolyan azt gondolja, hogy én válaszolni fogok a Hír Televíziónak?

– Hát igen, a Hír Televíziónak, a Hír Televízió nézőinek.

– De én nem fogok válaszolni, és az indokot is pontosan tudja. De hogyha nem tudná, akkor...

– Mi az indok?

– Másolja be ide a Kocsis Máténak az indokait. Köszönöm, hogy hívott.

Hasonló kérdéseket szerettünk volna feltenni Böröcz Lászlónak, ám a Fidelitas elnöke ránk csapta a telefont.

Papokat és prolikat szerveztek volna be

A Hír TV Online birtokába jutott dokumentumok szerint a Fidesz soproni szervezete listázta az embereket, hogy beszervezzék őket a kampányba. A dokumentumban egyes választókat proliként jellemeznek, továbbá azt is a nevek mellé írták, hogy az illető hány embert ismer, milyen a politikai beállítottsága, milyen módszerrel bírható szóra, valamint a személyes adatok is szerepelnek. Az Együtt tiltott adatgyűjtés és adatvédelmi törvénysértés gyanúja miatt tett feljelentést, Tényi István pedig az adatvédelmi hatósághoz fordult. Az egykori Fidesz-tag szerint bár a mozgósításhoz minden párt használ adatbázist, a Hír TV Online birtokába jutott lista több ponton is egyértelműen sérti az információs törvényt.

– Önmagában nem bűncselekmény, ha a pártok adatbázist készítenek a szimpatizánsaikról – mondta az adatvédelmi hatóság elnöke a Hír TV kérdésére. – Rendelkezhet és rendelkezik is a legtöbb párt szimpatizáns-adatbázissal. Nyilván ennek megvannak az adatkezelési szabályai – közölte Péterfalvi Attila, de a soproni listáról többszöri kérdésünkre sem foglalt állást.