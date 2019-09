Orbán Viktor miniszterelnök levélben üdvözölte a zsidó újév alkalmából a magyarországi izraelita vezetőket - közölte Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. Magyarország és az Európai Unió történelmének legsikeresebb politikai konstrukciójának nevezte a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt szövetségét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a nagyobbik kormánypárt tisztújító kongresszusán. Az ellenzéki pártok ideológiailag teljesen ellentmondanak egymásnak - mondta beszédében a miniszterelnök-helyettes a Fidesz 28. pártkongresszusán. Semjén Zsolt kifejtette, hogy a baloldalon jelenleg posztnácik, neomarxisták és anarchista liberálisok katyvasza látható. Az ellenzék a parlamenti mindennapok részévé tette a provokációt, a ripacskodást és a trágárságot - erről a Fidesz frakcióvezetője beszélt a párt kongresszusán. Kocsis Máté hangsúlyozta: a baloldali pártok elvtelenül összefognak és bármit megtesznek egymásnak egy kis hatalomért cserébe. A bevándorláspárti erők bosszúból nem akarják engedni, hogy Trócsányi László személyében olyan ember kerüljön az Európai Bizottságba, aki aktív szerepet játszott Magyarország határainak megvédésében - mondta Kovács Zoltán államtitkár a Magyar Rádióban. Hétfőn újra tárgyal az EP jogi bizottsága Trócsányi Lászlóról - mondta Deutsch Tamás a Nyolcas című műsorunkban. A fideszes EP-képviselő leszögezte: az EP jogi szakbizottsága által leszavazott biztosjelöltet - mint fogalmazott - a balliberális bevándorláspárti erők hadteste akarja megsemmisíteni. A kiszivárgott hangfelvétel újabb bizonyíték arra, hogy Karácsony Gergely teljesen alkalmatlan Budapest vezetésére, hiszen még a saját háza táján sem tud rendet tartani- mondta a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint az ellenzéki főpolgármester-jelölt ellenmondó állításokat tesz attól függően, hogy hol beszél: mást mond zárt körben, mint amit a nyilvánosság előtt, ezért egyre nehezebb eldönteni, mikor mond igazat. Nem tartja jó dolognak a Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételt a Fidesz önkormányzati kampányfőnöke. Kósa Lajos a Bayer show-ban azt mondta: senkinek nem jó az, hogy Karácsony Gergely tudtával összefogtak Zuglóban a bűnözők a maffiózókkal és most ezt a csapatot a főváros nyakára akarja hozni. Ahogy több vidéki nagyvárosban a borsodi megyeszékhelyen is egy civilszervezet mögött álltak össze az ellenzéki pártok, maguk elé egy független jelöltet tolva. Botrányos video került nyilvánosságra Wittinghoff Tamás budaörsi polgármesterről egy szórólap szerint - a Megalázott Nők Egyesülete nevében kiküldött dokumentumon lévő link egy pornóvideó-megosztó oldalra visz. Erőszakosan, fenyegetőzve, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársaiban félelmet keltve próbált a közmédia székházába bejutni a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőinek egy csoportja - közölte az MTVA. Átadták a Gyarmati Dezső Uszodát Budapest II. kerületében - a több mint 7 milliárd forintból épült létesítményben három medencét és több, mint 2 ezer négyzetméter vízfelületet alakítottak ki. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: az intézmény névadója egy olyan sportoló, aki embert próbáló időkben, 1956-ban szerzett jó hírnevet Magyarországnak. Ausztriában megkezdődött az előrehozott parlamenti választás. A szavazók az osztrák szövetségi parlament alsóházának, a nemzeti tanácsnak 183 tagját választják meg. Németország jelentősen megerősíti a szövetségi rendőrség jelenlétét határain az illegális bevándorlók és embercsempészek kiszűrése végett - mondta Horst Seehofer német belügyminiszter a Bild am Sonntag című lapnak. Bűnöző migránsokat hozhatott Európába a Sea Watch 3 civil hajó - az illegális bevándorlókat kínzással, nemi erőszakkal és gyilkossággal gyanúsítják. Az NGO szervezet azzal védekezik, hogy nekik nincs információjuk arról, hogy kiket vesznek fel a hajóikra, hiszen a migránsoknak nincsenek papírjaik. Összetűzések voltak a rendfenntartók és a demonstrálók között szombaton Toulouse-ban és Montpellierben a kormányellenes sárgamellényes tüntetők újabb megmozdulásain. A hatóságok öt embert őrizetbe vettek. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint jó esély van arra, hogy London megállapodásra jusson a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről az Európai Unióval, de a kapitulációs törvény gyengíti a brit kormány tárgyalási pozícióit. Az idén csaknem hatvan drónt semmisített meg az orosz hadsereg a szíriai Hmejmímben lévő támaszpontja körül. A jemeni síita húszi lázadók szerint a Szaúd-Arábia vezette koalíció ellen intézett nagyszabású hadműveletben több száz hadifoglyot ejtettek és rengeteg fegyvert zsákmányoltak. Kevesen jelentek meg az afganisztáni elnökválasztáson, és választási csalásokat is jelentettek, ami kihatással lehet az eredmények hitelességére és elfogadottságára – az előzetes eredményeket október 17-én teszik közzé. Az izraeli biztonsági erők elfogták a Dolev nevű ciszjordániai zsidó telep közelében lévő forrásnál augusztusban elkövetett robbantásos merénylet feltételezett elkövetőit. Lezuhant a szlovák légierő egyik MiG-29-es típusú harci repülőgépe szombat este a délnyugat-szlovákiai Aranyosmarót térségében, a pilóta katapultált - közölte Danka Capakova védelmi szóvivő. Busz és teherautó ütközött össze a kelet-kínai Csiangszu tartományban, a balesetben legkevesebb 36 ember veszítette életét - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség. 6,4-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét – károkról, sérültekről nem érkeztek jelentések. Halált okozó testi sértés miatt nyomoz a rendőrség egy Óbudán holtan talált nő ügyében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Csőhíd építése miatt teljes útzár van a 26-os út kazincbarcikai szakaszán hétfő reggel 5 óráig. Ma estig forgalomkorlátozásra kell számítani a főváros több részén a SPAR Budapest Maraton miatt. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: MOL-Pick Szeged - SG Flensburg-Handewitt (német) 24:24 Férfi vízilabda Eurokupa: ZF-Eger - Montpellier (francia) 16:5; PannErgy-Miskolci VLC - Solaris Sibenik (horvát) 11:5 Labdarúgó NB I: Kaposvár - Diósgyőri VTK 2:0; ZTE FC- Paksi FC 3:1; Mezőkövesd Zsóry - Budapest Honvéd 1:2; Debreceni VSC - Puskás Akadémia FC 1:2 1500 méteres távon a férfiaknál Liu Shaoang, míg a nőknél Lockett Deanna győzött a rövidpályás gyorskorcsolyázók országos bajnokságán.