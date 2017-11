Kubatov fejében meg sem fordult a lemondás

Fenntartja a ferencvárosi ultrákkal kötött megállapodást a klubelnök a három sérülttel járó verekedés és késelés után is. Kubatov Gábor szerint a repterekre is bejutnak veszélyes eszközökkel, így egy stadionba is bekerülhet egy kés. A Fidesz alelnöki tisztségét is betöltő klubvezető azt is kijelentette, hogy meg sem fordult a fejében a lemondás. A november eleji összecsapás után húsz embert gyanúsítottak meg a rendőrök, az ügyben súlyos testi sértés és csoportosan, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság miatt nyomoznak

Hír TV Kubatov a Hír TV nézőinek szokásain is változtatna