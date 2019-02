Kubatov: A baloldal nem ismer se Istent, sem embert

Az ellenzék nem a túlóratörvény, a bíróságok vagy az alkotmány miatt tüntet és tüntetett, hanem azért, mert elvesztette a választást, és ebbe képtelen belenyugodni – erről is beszélt Kubatov Gábor a Fidesz országos pártigazgatója Siófokon. A politikus kiemelte: a baloldal nem ismer se Istent, sem embert, ezért mindent megenged magának.

A baloldal nincsen tisztában a demokrácia fogalmával – erről is beszéltek a siófoki Polgári Kávéházban.

„Azt mondják, hogy az a demokrácia, hogy elmennek és rákényszerítenek egy televíziót arra, hogy olvassa be az ő petíciójukat, de az nem demokrácia, amikor a Parlament elnöke szeretne felmenni a pulpitusra és ott erőszakkal meggátolják” – a Fidesz pártigazgatója szerint több jelből is arra lehet következtetni, hogy a tüntetéssorozat az ellenzék választási kampányának a része.

„Úgy látom, hogy nagyon erős nyomás van az ellenzéken, mert arra fognak kényszerülni a végén, hogy egy közös listába tömörüljenek majd, mert a Soros György ezt kívánja meg. Jól látható minden egyes szervezet mögött, ide értve a Jobbikot is, hogy milyen nyomást gyakorolnak rájuk” – mondta Kubatov Gábor.

Több tüntetés is volt Siófokon az elmúlt 1 hónap során. „Újabb kampány elemeket is bevetett a helyi ellenzéki megmozdulás ezen a tüntetésen. Egyik ilyen újdonság volt, hogy a Jobbik listáról bekerült képviselője Potocskáné Kőrösi Anita, aki annak idején az országgyűlési választási kampányban élénken kifejezte nem tetszését a plakátok összefirkálását fájlalta, most ő volt az, aki élő adásban egy közösségi portálon közvetítette, amint egy kormányzati plakátot festékszóróval lefújt” – mutatott rá Witzmann Mihály, a Fidesz országgyűlési képviselője.

Az eseményen elhangzott: a baloldal vélhetően továbbra is ezt az értelmetlen, agresszív módját választja a politikai érvényesülésnek majd az önkormányzati választás idején is.