Krúbi a miniszterelnök felakasztásáról tartott monológot + videó

2025. szeptember 13., szombat 19:00 | HírTV

Az énekes a miniszterelnök felakasztásával viccelődött. "Amit Krúbi képvisel az nem művészet, hanem gyűlöletkeltés" - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

  Krúbi a miniszterelnök felakasztásáról tartott monológot + videó

A rapper koncertjein az utóbbi időszakban rendszeressé vált a kormányellenes hangulatkeltés. Amit Krúbi képvisel az nem művészet, hanem gyűlöletkeltés - reagált a történtekre a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence, Parlamenti államtitkár, Belügyminisztérium: "Elfogadhatatlan, hogy az ellenzéki oldalon teljesen elfogadottá válik a jobboldali, nemzeti érzelmű politikusokkal szembeni erőszakra való felhívás, a teljes fizikai megsemmisítés. Nem pusztán egy választási versenyben való kiállás, hanem a fizikai megsemmisítése azoknak, akik nem úgy gondolkoznak mint ők, akik nem globalisták, akik nem liberálisok, hanem a nemzeti oldalon vannak keresztény-demokraták, ez elfogadhatatlan, ez nem művészet ez gyűlöletkeltés."

Így látta Tényi István is. Az ügyvéd emberölésre irányuló előkészület gyanújával tett feljelentést Krúbi ellen a Nemzeti Nyomozó Irodánál. Időközben kiderült, hogy az ügy már a Nyomozó Főügyészséghez került. Amennyiben az énekest bűnösnek találják akár 5 év börtönbüntetést is kaphat.

