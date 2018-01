Kriza Ákos: Magyarországon leltek otthonra a fű alatt befogadott menekültek

A tavaly befogadott 1300 menekültről kérdezte a miskolci fideszes polgármestert, Kriza Ákost a városi közgyűlésen a Jobbik helyi képviselőjelöltje, Jakab Péter. Az uniós kvóták ellen több tízmilliárd forintból folytatott propaganda-hadjáratot a kormány, pedig azok csak arról szólnak, hogy 1300 menedékkérelmet bíráljanak el a magyar hatóságok – a menedékkérőket a kvóta szerint nem kell beengedni, csak ha a kérelmüket jogosnak találják. Ezzel szemben az előző évben 1300 menedékkérőnek az állam a menedékjogot is megadta. Altusz Kristóf külügyi helyettes államtitkár egy interjúban azt mondta, ezt eddig „a menekültek biztonsága érdekében” nem tették közzé.

Kommunikációs zavar

Az ellentmondást a Fidesz politikusai egyebek között azzal próbálták feloldani, hogy azt mondták, ezeknek a menekülteknek a 90 százaléka már elhagyta az országot. A Fidesz sorvezetőt is küldött országgyűlési képviselőinek és választókerületi elnökeinek, hogyan kell kommunikálniuk az ügyben. Ez vélhetően nem érkezett meg Kriza Ákos miskolci polgármesterhez, aki a város közgyűlésében azt mondta, az említett 1300 menekült Magyarországon talált új otthonra.

Kriza arra a kérdésre nem válaszolt, hol kaptak lakást, illetve hogy hányan költözhettek Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal korábban szintén azt közölte, hogy az oltalmazottak nagy része nem jelentett be magyarországi lakcímet, ami arra utal, hogy a schengeni zóna más országába emigráltak.

Titkolják, hova kerülnek a Fóton levő menekültek

A kormánypárti politikusok egyébként a Magyarországon befogadott menekültek egy másik csoportjával kapcsolatban is titkolóznak: a kísérő nélküli kis- és fiatalkorú menedékkérőket korábban a fóti gyermekotthonban helyezték el, ezt azonban idén bezárják. Azt, hogy Fótról hová költöztetnék a kiskorú menekülteket, az Emberi Erőforrások Minisztériuma hónapok óta titkolja. Novemberben Aszód merült fel helyszínként, mire a térség fideszes országgyűlési képviselője, Vécsey László októberben jelentette be: „Aszódon a kiskorú, kísérő nélküli menekültek idetelepítésről, betelepítéséről nincs szó, nem volt, nem lesz, és nincs is napirenden.” Később a „Soros-terv” elleni lakossági fórumon Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató már egyenesen úgy fogalmazott, hogy „megvédték Aszódot” a kiskorú menekültektől.

Csakhogy egy időközben nyilvánosságra került kormányrendelet látszólag cáfolja Vécsey állítását: ez a rendelet Aszódot is azon települések közé sorolta, amelyek átveszik majd a fóti gyermekközpont feladatát. Azóta az Emmi sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarja, hogy a menekült gyerekek Aszódra, illetve más településre kerülnek-e.