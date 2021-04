Krisztus szenvedésére és halálára emlékezik az egyház

Április 13-án Magyarország elérheti a hárommilliós átoltottságot, ami újabb lehetőséget ad majd, hogy az emberek visszatérjenek vagy közelítsenek korábbi életükhöz - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. 3,7 millióan regisztráltak eddig az oltásra, ezért hamarosan több vakcina lehet az országban, mint oltott - közölte a kormányfő. 9055 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 670 776 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 267 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 262 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma több mint 2 millió 156 ezer fő, közülük 863 ezren már a második oltását is megkapták. Erkölcstelen, embertelen, elfogadhatatlan politikai hasznot remélni a járványhelyzetben - mondta Áder János nagypénteki ünnepi beszédében. Húsvét az élet ünnepe, Jézus feltámadása vigasz a gyászolónak, biztatás a félőnek - olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös húsvéti üzenetében. Müller Cecília országos tiszti főorvos a húsvéti ünnep idejére is azt kéri a lakosságtól, hogy nagy fegyelmezettséggel tartsa be a koronavírus-járvány miatt hozott szabályokat. Húsvétkor is nyitva lesznek a kórházi oltópontok, a háziorvosok így ezekbe, valamint a kijelölt szakrendelőkbe is küldhetnek oltásra várókat a hosszú hétvégén. Az A és AB vércsoportú koronavírus-fertőzöttek gyakrabban kerülnek súlyos tünetekkel kórházba és nagyobb eséllyel lélegeztetőgépre - mondta Rusvai Miklós virológus. Az a cél, hogy húsvét után minél hamarabb meglegyen a 2,5 millió beoltott - mondta György István, az országos oltási munkacsoport vezetője Magyarország élőben című műsorunkban. „A gond a kétszínűséggel van: téged elbizonytalanítunk, lebeszélünk, kétségeket ébresztünk, de magunkat azért beoltatjuk, amint lehet, meg akkor is, amikor nem” - így reagált a Fidesz frakcióvezetője arra, hogy Gyurcsány Ferenc megkapta a védőoltást. Álságos, hogy Gyurcsány Ferenc beoltatta magát, miközben másoknak azt tanácsolja, ne fogadjanak el bizonyos vakcinákat - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István szerint a baloldal olyan gátlástalanul akarja megszerezni a hatalmat, hogy az emberek életére sincs tekintettel. Az ellenzéknek az a célja, hogy az oltási folyamat lassításából politikai hasznot húzhatnak. A Fidesz online kampányt indít annak érdekében, hogy meggyőzze az embereket, ne higgyenek az oltásellenes baloldalnak - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. A baloldali elemző útmutatásait követve, a gyászoló családokat kezdte hergelni Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnöke közösségi oldalán szólította meg az özvegyeket és árvákat. Az ellenzék vezetője egy nappal azután írta meg posztját, hogy Nagy Attila Tibor arról beszélt: a koronavírusban elhunyt áldozatok hozzátartozóinak gyászára kellene alapozni az ellenzék kormányellenes kampányát. A Városliget zöldfelülete növekszik azzal a beruházással, amelyet a főpolgármester és helyettese sérelmezett a héten - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Karácsony Gergelynek és Kerpel-Fronius Gábornak írt levelében. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Matteo Salvinivel, az olasz jobboldali kormánypárt, a Liga vezetőjével és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel tárgyalt a Karmelita kolostorban. „Sokat beszéltünk a közös értékeinkről, világos, hogy mi a család, a méltóság és a nemzeti szuverenitás értékeit képviseljük. Európai reneszánszt akarunk” - közölte a magyar miniszterelnök a megbeszélés után. A kereszténydemokratáknak jelenleg nincs megfelelő képviseletük Európában, azért dolgozunk, hogy legyen hangjuk, képviseletük és súlyuk az európai politikában - mondta Orbán Viktor. Közölte: megállapodtak, hogy részt vesznek az Európa jövőjéről folytatott vitában, és a következő hetekben programot állítanak fel arról, hogy miként fogják ezt megtenni. Véget akarnak vetni annak a nevetséges politikai gyakorlatnak, amely szerint a jobboldalnak mindig csak széle van, a baloldalnak meg csak közepe - hangsúlyozta a miniszterelnök. Van esély rá, hogy az Európai Parlamentben egy olyan formáció jöjjön létre, amely az EP-belül is az emberekkel foglalkozik – mondta ifj. Lomnici Zoltán a budapesti Orbán-Salvini-Morawiecki-találkozó kapcsán Magyarország élőben című műsorunkban. A Századvég jogi szakértője szerint az Európai Parlament kizárólag olyan témákat képvisel, amelyek az európai polgárok nagy többségét nem érintik. Meghatározó szereplőjévé vált a Fidesz az Európai Néppárton kívüli jobboldali térnek - hangsúlyozta Novák Katalin, a Fidesz alelnöke. Az európai baloldal mindenkit elhallgattatna, akivel nem ért egyet, és amikor lehetősége van rá, ezt meg is teszi - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. A világon 129,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában csaknem húszezer új megbetegedést jegyeztek fel egy nap alatt. Szlovéniában életbe lépett az országos zárlat: lakhelyelhagyási tilalmat vezettek be, az iskoláknak ismét online oktatásra kellett átállniuk. Húszezer adag Szputnyik V vakcinát adományozott Szerbia Észak-Macedóniának, és néhány napon belül újabb húszezer adag orosz oltóanyagot ad át. A francia nemzetgyűlés jóváhagyta a koronavírus-járvány megfékezésére Emmanuel Macron államfő által bejelentetett országos korlátozásokat, az ellenzék bojkottálta a szavazást. Csoportokban hagyják el Phenjant az ott dolgozó külföldi diplomaták a járvány miatt bevezetett kemény szigorítások és a nélkülözés miatt - közölte a közölte az észak-koreai fővárosban működő orosz nagykövetség. Brüsszelben vízágyukkal oszlatott fel a rohamrendőrség egy több ezer résztvevős szabadtéri partit, amelyet a koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett rendelkezések ellenére tartottak meg. Nagyon ijesztő a helyzet a Donyec-medencében - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Moszkvában. 36-an meghaltak, több mint 72-en megsérültek egy vonatbalesetben Tajvanon, a szerelvény egy alagútban siklott ki. A szokásosnál kevesebb zarándok járta végig, de idén már megtartották a nagypénteki keresztutat Jeruzsálemben. Olaszországból ellopott kocsival ütközött egy ház falának a Bács-Kiskun megyei Mélykúton egy rendőrök elől menekülni próbáló sofőr - közölte a megyei rendőrfőkapitányság. Garázdaság megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak egy 32 éves férfi ellen, aki a budapesti, IX. kerületi Ferenc téren felállított szobrot megrongálta - közölte a rendőrség. Még az idén befejeződhet a Csömöri úti felüljáró korszerűsítése - tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Férfi kézilabda BL nyolcaddöntő, első mérkőzés: Vardar Szkopje - TelekomVeszprém 27:41 Jégkorong Magyar Kupa, elődöntő: DEAC - FTC-Telekom 2:1 Megbízott edzőként Nagy Péter segíti Babos Tímea, a legmagasabban jegyzett magyar női teniszező felkészülését. Rövid távon is sikeres szeretne lenni Szabics Imre, a MOL Fehérvár FC új vezetőedzője, aki szerint reálisan nyártól lehet olyan ütőképes csapatuk, amely konkurense lesz a Ferencvárosnak és három éven belül legalább egyszer megnyeri a bajnokságot.