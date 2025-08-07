Kriminálpszichológus: Majka koncertjei erőszakot szíthatnak

Megosztás itt:

Akiben megvan a hajlam, és Majkáéhoz hasonló színpadi produkciót lát, azt könnyen megerősítheti hozzáállásában egy ilyen megnyilvánulás. Azt gondolhatja: ha ilyen sokan vélekednek úgy, mint ő, akkor nem is jár túl messze a jó megoldástól. Egyre inkább elköteleződik saját deviáns gondolata mellett, majd előbb-utóbb valóban lépést is tehet az adott irányba – mondta a Magyar Nemzetnek Végh József kriminálpszichológus azzal kapcsolatban, hogy őrizetbe vettek egy Orbán Viktor megölését tervező férfit.

Az illető egy külföldi szerveren üzemeltetett honlapon regisztrált, hogy anyagi ellenszolgáltatásért találjon valakit, aki vállalkozik a miniszterelnök megölésére. Korábban arról is beszámoltunk, hogy közfelháborodást keltett Majka július 19-i debreceni koncertje a Campus fesztiválon, amelyen előadta a kormánykritikus tartalmú Csurran, cseppen című számát is.

Majka reakciója egy súlyos világpolitikai környezetre

A dalban Majka egy korrupt miniszterelnököt formáz meg, a baloldalon a képzeletbeli figurát – Bindzsisztán kormányfőjét – a kezdetektől Orbán Viktorral azonosították.

A debreceni fellépésen a szám végén a koncert egyik közreműködője egy mikrofont tartott Majka fejéhez, eljátszva, hogy főbe lövi a még a számbéli miniszterelnök szerepében parádézó rappert. Majka, a nagyobb hatás kedvéért, össze is esett a színpadon, ami el is sötétült. Mindezt ráadásul egy olyan világpolitikai környezetben tette, amelyben több olyan eset is történt, ahol valóban meglőttek vezetőket.

Emlékezetes, hogy tavaly Donald Trumpnak meglőtték a jobb fülét egy kampányeseményen Butler közelében, Pennsylvania államban, és csak néhány milliméteren múlt az élete. De tavaly májusban lőtték meg Robert Ficót, Szlovákia miniszterelnökét Nyitrabányán, aki életveszélyes állapotban került kórházba, és többórás műtéten esett át.

A mostani ügy súlyosságát jól szemlélteti, hogy a rajongók is kiakadtak, de még a fesztivál szervezői is elhatárolódtak az esettől. Felháborodásának adott hangot Dopeman, Nagy Feró és Debrecen polgármestere is, sőt még Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor is üzent.

Mi várhat a férfira, aki Orbán Viktor megölését tervezte?

Ifj. Lomnici Zoltán lapunknak elmondta: a büntető törvénykönyv a terrorcselekmény bűntettének azon fordulatát, amelynek keretében a terhelt terrorcselekmény elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, két évtől nyolc évig terjedik szabadságvesztéssel büntethetik. Az alkotmányjogász nem tartja kizártnak, hogy a jövőben szükséges lehet majd különböző jogi eszközökhöz nyúlni hasonló színpadi produkciók esetén.

– Fontos rögzíteni, hogy Kolumbiában, 2025 júniusában, egy elnökjelölt szenvedett életveszélyes fejsérülést egy kampányrendezvényen. Hasonlóképpen, a nyílt utcán rálőttek Alejo Vidal-Quadrasra, az Európai Parlament volt alelnökére, a spanyol konzervatív Néppárt egykori katalóniai elnökére Madridban, 2023 novemberében. E példák illeszkednek abba a tragikus sorba, amelyben Robert Fico szlovák miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök ellen is merényletet követtek el.

Ezen támadások világosan mutatják, hogy a politikai szereplők elleni erőszak valós és növekvő veszély, amelyre hatékony jogi válaszokat kell adni.

– Ezért a jövőben nem kizárható egy olyan új büntetőjogi tényállás megalkotása a törvényhozó részéről – nemcsak hazánkban –, amely büntetni rendeli a közéleti szereplők elleni gyűlöletkeltés vagy erőszakos fellépés szimbolikus fenyegetését is, amennyiben azok alkalmasak az adott személy emberi méltóságának megsértésére vagy erőszakos indulatok gerjesztésére – fogalmazott a Századvég tudományos igazgatója.

A baloldali média mentegeti a miniszterelnököt megölni tervező férfit

A baloldali Economx portál újságírója az augusztus 6-i Kormányinfón azt mondta: „nem valószínű, hogy egy valódi felbujtó, bűnöző lett volna” az illető, aki Orbán Viktor megöléséért akart fizetni. Ifj. Lomnici Zoltán ennek kapcsán figyelmeztetett: a Fico-merénylet utáni, Trump elleni támadás további jele annak, hogy a politikai viszonyokban egyre durvábbá vált a balliberális uszítás. Emlékeztetett: Donald Trump esetében a liberális médiavilág elfogadhatatlan módon próbálta az elején bagatellizálni a merénylet tényét, a CNN a gyilkossági kísérlet után azt sugározta, hogy a volt elnök kampánykörútján egy incidenst követően sérült meg.

– A merényletek üzenete, hogy a közbeszéd és a háborúpártiak által is tüzelt közhangulat a végletekig eldurvult, a balliberális politikusok és médiumok pedig olyan mértékben hergelték az embereket, hogy többéves fegyházbüntetést vagy akár az életüket is hajlandóak kockára tenni azért, hogy árthassanak az általuk gyűlölt és a fősodratú médiumok által démonizált politikusnak. Ilyen helyzetben különösen fontos hazánkban is a hergelő, erőszakos baloldali politikusok és médiumok közéleti marginalizálása, illetve a békepárti magyar vezetők, különösen a magyar miniszterelnök fokozott védelme – zárta gondolatait a szakértő.

Fotó: Czinege Melinda