2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

Kretschmer tudja, hogy mi kell az MSZP-nek

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2018. január 4., csütörtök 10:21, frissítve: csütörtök 10:36

Futballhasonlattal magyarázta el az MSZP német tanácsadója, hogy mire lenne szükségük az erősödéshez a szocialistáknak.

Heiko Kretschmer a 168 Órának adott interjúban arról beszélt, hogy azokat a választókat is meg kell győzni egy adott témával kapcsolatban, akik nem annyira jártasak benne. A német szociáldemokraták egykori segítője azt mondta, hogy a kampányban arról a két területről kellene a leginkább beszélni, ahol a legnagyobb az elégedetlenség, ez pedig az egészségügy és oktatás. Szerinte a Fidesz 2014-ben csak a választási rendszerből profitált, ezért a jelenlegi erőviszonyok gyorsan változhatnak.

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