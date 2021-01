Kreált cigánykérdéssel támadja hazánkat Brüsszel

696 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 344 352-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 128 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 853-ra emelkedett. Megérkezett az újabb adag Pfizer-BioNTech-vakcina a Dél-pesti Centrumkórházba. Megérkezett az első Moderna-vakcinaszállítmány is Magyarországra. A most Magyarországra érkezett Pfizer- és Moderna-vakcinaszállítmányok további 51 ezer ember oltását teszik lehetővé - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: eddig 78 ezer embert oltottak be, a most érkezett vakcinákkal az egészségügyi dolgozók valamint az idősotthonok lakóinak és gondozóinak oltása folytatódik. A szociális alapszolgáltatásban, a gyermekjóléti alapellátásban, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézeti ellátásban dolgozók is jelentkezhetnek a koronavírus elleni célzott csoportos gyorstesztelésre - közölte a Koronavírus Sajtóközpont. A koronavírus mutációi ellen is hatékony a Pfizer-BionTech oltóanyaga - mondta Szabó Gábor Tamás kutatóorvos, a BionTech társigazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Többnyire stagnáló a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján a koronavirus.gov.hu. Az érettségi vizsgákig még csaknem négy hónap van hátra, de a kormány nem tervez változtatni az érettségi szabályain és időpontján sem - mondta Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Oroszokhoz köthető berlini szervezet fizette jobbikos politikusok afrikai utazását – írja a HVG.hu. A Jobbik felfüggesztette annak az újpesti önkormányzati képviselőjének a párttagságát, aki a hvg.hu híre szerint oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment tavaly év végén a Közép-Afrikai Köztársaságba választási megfigyelőnek. Torzó maradhat sok kerületi beruházás, lejárt támogatások, csökkentett műszaki tartalmak, megtorpant projektek és elrontott fejlesztések jellemzik az előző ciklusban fedezettel rendelkező és jóváhagyott budapesti elképzeléseket - írja a Magyar Nemzet. Az idei évtől helyettesítési díjat kapnak azok a bölcsődei dolgozók, akik saját munkájuk ellátása mellett egy másik, munkából kiesett bölcsődei dolgozót helyettesítenek - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Három japán vállalat összesen 6,5 milliárd forint összegű autóipari beruházást hajt végre Magyarországon, ehhez a kormány 2 milliárd forint támogatást biztosít - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Versenypiaci pozíciójának erősítése céljából 540 millió forintos beruházást valósít meg a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. a 125 éves soproni sörgyárban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A következő 10 évben 7500 milliárd forinttal támogatja a kormány a vidéki gazdálkodókat és a településeket - mondta az agrárminiszter a Magyar Nemzetnek. Az Európai Beruházási Bank 200 millió euró hitelt nyújt a magyar Eximbank számára, az új hitelkeret elősegíti a magyar vállalatok gyorsabb talpra állását a koronavírus-járvány okozta negatív gazdasági hatásokat követően. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja Gál Kingát választotta meg a magyar néppárti delegáció elnökének. A világban 91,6 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,96 millióra nőtt a halálos áldozatok száma, és 50,6 millióan meggyógyultak. Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár benyújtotta az Európai Gyógyszerügynökség felé a koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyagának engedélyeztetési kérelmét. Az Európai Bizottság a francia Valneva gyógyszergyártó céggel zárhatja le tájékozódó megbeszéléseit a koronavírus elleni potenciálisan hatékony vakcina felvásárlására a héten, és elindítják a beszerzési folyamatokat. Az Európai Gyógyszerügynökség előzetes tárgyalásokat folytat a koronavírus elleni orosz vakcina, a Szputnyik V gyártójával - közölte Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság szóvivője. Ukrajnában egy nap alatt mintegy ötezer új koronavírusos fertőzöttet jegyeztek fel, emellett ismét sokan, több mint 180-an haltak bele a betegségbe, velük együtt a járvány eddigi halálos áldozatainak száma meghaladta a húszezret. Szerbiában meghosszabbították a járványintézkedéseket, megkezdődik viszont január 18-ától a tantermi oktatás - közölte az RTS szerb közszolgálati televízió. Csehországban 9294 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt nap alatt, ami közel a kétszerese az előző nap nyilvántartásba vett 5011 esetnek, 213-an meghaltak. A román kormány újabb harminc nappal meghosszabbította a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet. Nagy-Britanniában egy nap alatt ismét 1200-nál több halálos áldozata volt a koronavírus-járványnak, az elmúlt 24 órában több mint 45 ezer új fertőzöttet azonosítottak. Péntektől negatív koronavírusteszt-eredményt kell felmutatniuk azoknak, akik külföldről utaznak Angliába. A holland kormány úgy döntött, hogy legalább három héttel meghosszabbítja a koronavírus-járvány terjedését lassító korlátozó intézkedéseket. Az olasz csendőrség mintegy százezer eddig beadott oltás miatt indított vizsgálatot azzal a gyanúval, hogy az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit megelőzve ezt az adagot „soron kívüli” személyek kapták meg. Meghaladta a félmilliót a koronavírussal eddig bizonyítottan megfertőzöttek száma a 9,3 milliós Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Indonéziában Joko Widodo elnök kapta meg az első koronavírus elleni védőoltást. Az amerikai képviselőház határozatban szólította fel Mike Pence alelnököt Donald Trump republikánus párti elnök elmozdítására az alkotmány 25. kiegészítése alapján. Mike Pence amerikai alelnök Nancy Pelosi demokrata párti házelnöknek címzett levelében elutasította Donalt Trump amerikai elnök felmentését a 25. alkotmánykiegészítés alapján. Az amerikai alkotmány 25. kiegészítése, amely alapján lehetőség van felmentésére, nem jelent rá veszélyt, viszont kísérteni fogja Joe Biden megválasztott elnököt - jelentette ki Donald Trump leköszönő amerikai elnök. Rendkívülinek mondható nyilatkozatban ítélték el magas rangú amerikai katonai vezetők azt, hogy Donald Trump amerikai elnök hívei a múlt héten garázdálkodtak a washingtoni kongresszus épületében. Verekedés tört ki egy ciprusi menekülttáborban, legalább 35 migráns megsebesült - jelentették ciprusi hírportálok rendőrségi forrásokra hivatkozva. Hét 17 és 21 éves közötti férfit állítottak elő Franciaország különböző részein, akik kapcsolatban álltak a Samuel Paty történelemtanárt októberben kegyetlen módon meggyilkoló 18 éves csecsen férfival. Az indonéz haditengerészet búvárai megtalálták a hét végén a Jáva-tengerbe zuhant utasszállító repülőgép egyik feketedobozát azt követően, hogy átjutottak az azt borító több tonnányi törmeléken. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető országa katonai képességeinek kiépítését és nagyobb nukleáris elrettentést sürgetett a Koreai Munkapárt VIII. kongresszusának zárónapján - közölte a KCNA állami hírügynökség. Korrupciós ügyben nyomoznak a Jüri Ratas miniszterelnök vezette Észt Centrumpárt, valamint további öt személy ellen - közölte a balti állam főügyésze. Szerbia meghosszabbította a beutazási korlátozásokat - mondta Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Újabb alagutat találtak a rendőrök a szerb-magyar határ alatt Ásotthalom térségében - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Meghalt egy férfi a pécsi főtéren álló megyeházán, miután mintegy háromemeletnyi magasságból lezuhant az épület lépcsőházában. Néhány helyen tovább nőtt a szálló por miatti légszennyezettség - Miskolcon, Salgótarjánban és Ajkán egészségtelen a levegő. A Ferencváros 1:0-ra legyőzte az észt labdarúgó-válogatottat a két csapat felkészülési mérkőzésén Spanyolországban. Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda - Corona Brasov Wolves 4:3; Titánok - Gyergyói HK 3:2 Márciusról novemberre halasztották a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat, így a világbajnoki sorozat március 26-28-án, Bahreinben indul.