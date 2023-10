Krausz Ferenc: A Nobel-díjamban óriási része van Magyarországnak

Korbácsolásra ítélték Cristiano Ronaldót Iránban

Nemrég Iránban játszott Bajnokok Ligája mérkőzést Cristiano Ronaldo csapatával az Al-Nassr-el. A látogatás során Ronaldo találkozott egy rajongójával, Fatemeh Hamami festővel is. A focista egy saját készítésű képet is kapott a festőtől, akit Ronaldo többször is megölelt, majd puszival köszönte meg az ajándékot, amelynek nem várt következményei lettek – számolt be róla a Mandiner.