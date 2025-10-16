Keresés

2025. 10. 16. Csütörtök
Belföld

Közvélemény-kutatás: a magyarok elsöprő többsége szerint biztonságot nyújt az Otthon Start

2025. október 16., csütörtök 10:11 | MTI

Jó lehetőségnek tartják a szeptembertől elérhető Otthon Start Programot a magyarok - olvasható a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) legfrissebb reprezentatív felmérését ismertető közleményben.

  • Közvélemény-kutatás: a magyarok elsöprő többsége szerint biztonságot nyújt az Otthon Start

A felmérés szerint tízből kilenc magyar hallott már az Otthon Start Programról, kétharmaduk úgy gondolja, hogy a fix 3 százalékos törlesztőrészlet biztonságot nyújt a lakásvásárlóknak, és a program segíti a családalapításban gondolkodókat is.

A válaszadók több mint négyötöde fontosnak tartja, hogy a családok saját tulajdonú ingatlanban éljenek, kétharmaduk szerint pedig jobban megéri a hitelt törleszteni, mint az albérletet fizetni.

A KINCS szeptemberben végzett kutatásából kiderült, hogy a megkérdezettek 16 százaléka tervezi, hogy ő vagy valamelyik családtagja felveszi a hitelt.

A felmérés szerint a hitel felvételében gondolkodók harmada saját részre venné fel a pénzt, de legtöbben, vagyis 42 százalék a gyermeke számára vásárolna ingatlant.

Saját maguk részére legnagyobb arányban a 30-49 évesek igényelnék a hitelt, és az érdeklődők 22 százaléka 11-20 millió forint közötti összegben gondolkodik, míg 21 százalék a maximálisan felvehető, 50 millió forintos hitelt tervezi igényelni. Ugyanilyen arányban (21 százalék) vannak azok is, akik 21-30 millió forint közötti összeget céloznak meg - tették hozzá.

A megkérdezettek és családtagjaik többsége, 62 százalék az Otthon Start Programhoz szükséges önerő előteremtését elsősorban saját megtakarításból tervezi, harmaduk szülői segítséget (32 százalék), csaknem negyedük állami támogatást - például babaváró támogatást - venne igénybe ehhez (23 százalék).

A válaszadók közül a szülők 58 százaléka nyilatkozott úgy, hogy segít gyermekének az önerő biztosításában, és a legtöbben 5-10 millió forint közötti önerőt vállalnának a hitel mellé.

A felmérésből az is kiderült, hogy a többség használt lakás (43 százalék) és családi ház (37 százalék) vásárlására fordítaná a hitelt, míg új lakás vásárlását az érintettek 10 százaléka fontolgatja.

A legtöbben községben (31 százalék) terveznek ingatlanvásárlást, de sokan Budapesten (23 százalék), megyei jogú városban (22 százalék) vagy kisebb városban (több mint 20 százalék) keresnek új otthont.

A magyarok több mint négyötöde (84 százalék) fontosnak tartja, hogy a családok saját tulajdonú ingatlanban éljenek, 73 százalék szerint jó ötlet, hogy az állam a saját tulajdonú otthon megszerzését támogatja a bérlakásokkal szemben.

A megkérdezettek kétharmada (68 százalék) szerint jobban megéri felvenni az Otthon Start Programban nyújtott fix 3 százalékos lakáshitelt, mint albérleti díjat fizetni.

Az emberek csaknem kétharmada (64 százalék) szerint az Otthon Start Program biztonságot nyújt az első lakás vásárlása esetén, mert a törlesztőrészlet a teljes futamidő alatt változatlan.

A válaszadók 60 százaléka szerint a fix 3 százalékos lakáshitel program segítség azoknak is, akik családot akarnak alapítani.

A magyarok több mint fele úgy gondolja, hogy az Otthon Start Program segítségével azok is saját lakáshoz juthatnak, akiknek nem, vagy csak még hosszú évek múlva lett volna lehetősége erre (56 százalék), elsősorban a 30 év alattiak értettek egyet ezzel a kijelentéssel - írták.

A szeptemberi adatok szerint a program már több mint 15 ezer hiteligénylést vonzott, ami érezhetően megmozgatta az ingatlanpiacot is.

Közölték azt is, hogy elsősorban a 40 év alattiak élnek a lehetőséggel, de ez a támogatás jól kombinálható más családtámogatási formákkal is, így a házasok és a gyermeket nevelő családok számára is kedvező lehetőséget kínál.

