Köztársaságielnök-választás – élőben a HírTV műsorán

A köztársasági elnök megválasztására és ünnepélyes eskütételére az Országgyűlés 2022. március 10-i, csütörtöki ülésén kerül sor 9.30-kor.

Áder János utódja minden bizonnyal a Fidesz–KDNP jelöltje, Novák Katalin volt családügyi miniszter lesz, akit mind a 132 kormánypárti képviselő a támogatásáról biztosított.

Az Országgyűlés csütörtöki ülésén tizenöt perces beszédet mondhat Róna Péter is, aki hosszas castingolás után lett végül a baloldal államfőjelöltje. A közgazdász, jogász, üzletember, bankár, egyetemi oktató megítélése meglehetősen kétséges, többek között azért, mert korábbi nyilatkozataiban Amerikához, nem mellesleg a CIA-hoz való viszonyáról is többször beszélt. Ezek szerint Róna „a szó szoros értelmében” a CIA-nak köszönheti, hogy gyermekként nem halt bele a diftériába, illetve azt is, hogy édesanyjával Amerikába emigrálhattak és tisztes egzisztenciát teremthettek.

A napirend előtti felszólalásokat, a köztársaságielnök-választást, valamint délután az azonnali kérdések és válaszok óráját élőben adja a HírTV, illetve közvetítjük Facebook-, illetve YouTube-csatornánkon is.

Novák Katalin:

Novák Katalin 1977. szeptember 6-án született Szegeden, Dr. Novák Zoltán és Dr. Mohácsy Katalin orvosok második gyermekeként. Gyermekkorának nyarait Ágasegyházán és Kiskundorozsmán töltötte. Veres Istvánnal húsz éve kötött házassága alatt három gyermeknek adott életet: Ádámnak, Tamásnak és Katának.

Egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen, valamint a Szegedi Tudományegyetemen végezte, ösztöndíjjal Párizsban is tanult. Közgazdász. Élt az Amerikai Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban.

Pályáját a Martonyi János által vezetett Külügyminisztériumban kezdte 2001-ben. A gyermekekkel otthon töltött hat évet követően 2010 és 2012 között a külügyminiszter tanácsadója, 2012 és 2014 között Balog Zoltán miniszter kabinetfőnöke az Emberi Erőforrások Minisztériumában. 2014-től 2020-ig család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. 2017 és 2021 között a Fidesz külügyekért is felelős alelnöke, 2018-tól országgyűlési képviselő. 2020-tól 2021-ig családokért felelős miniszter.

Alakítója a magyar családpolitikának. Számos családtámogatási lehetőség ösztönzője, kezdeményezője a Budapesti Demográfiai Csúcsnak és megálmodója a Stipendium Peregrinum ösztöndíjnak. Több családpolitikai írás mellett szerkesztője az „…Ami a miénk” ötven írás a családról című kötetnek.

A Francia Becsületrend lovagkeresztjének és a Lengyel Köztársasági Érdemrend parancsnoki keresztjének birtokosa, emellett számos magyar és külföldi szakmai és civil elismerésben részesült.

Felsőfokon beszél angolul, franciául és németül, középszinten spanyolul.

Hosszútávfutó.

Keresztény hitét református közösségben gyakorolja.

Róna Péter:

Róna Péter 1942. május 4-én született Miskolcon.

1956-ban az Egyesült Államokba emigrált. Középiskoláit Washingtonban végezte. 1964-ben a Pennsylvania Egyetem gazdaságtörténeti szakán szerzett diplomát, majd 1966-ban Angliában jogi végzettséget szerzett.

1968-tól egy washingtoni ügyvédi iroda munkatársa, később az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium jogi tanácsosa.

Pénzügyi karrierjét 1970-ben a J. Henry Schroders Banknál kezdte, aminek 1986-ban kinevezték vezérigazgatójává.

1990-ben elvállalta az Első Magyar Alap vezetését Budapesten. Alapítója volt a buszgyártással foglalkozó NABI Észak-amerikai Járműipari Részvénytársaságnak.

Óraadóként tanított az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának nemzetközi jogi tanszékén. 2008-ban az IMF valamint az EU-val való hitelmegállapodásról folytatott tárgyalásokon Gyurcsány Ferenc kormánya tárgyalóbizottságának tanácsadója volt. 2010-től 2014-ig az LMP delegáltjaként a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagja lett.

2011-ben az LMP pártalapítványa kuratóriumának társelnöke, majd 2013-ban a párt programtanácsának elnöke lett.

Jelenleg oktató és kutatási vezető az Egyesült Királyságban.

Amerikai házasságból egy fia született, később Magyarországon újra megnősült és lánya született.

Beszél angolul, olaszul és franciául.