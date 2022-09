Közleményben utasította el a Jobbik, hogy közük lenne a romagyilkosságokhoz

Megosztás itt:

Az ügy elsőrendű elítéltje hozta szóba a Jobbikot, elmondta: a brigádnak két további tagja is volt, akik jelenleg is szabadlábon vannak. A férfi állítása szerint fegyverrel támogatták őket, az egyikük pedig korábban jobbikos önkormányzati tisztségig jutott. A párt erre úgy reagált: a Jobbik, ahogy eddig is, így ezután is a bűn minden formáját elítéli, és támogatja a nyomozó hatóság munkáját. Egyúttal azt kérték: oldják fel a titkosításokat, derüljön ki az igazság!