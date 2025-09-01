Közlekedésinfó: Lázár János szerint sikerült kihúzni a kátyúból a MÁV-ot

Megosztás itt:

Január 8-án tartotta az elsőt, amikor a tárcavezető egy tíz pontos vállalást tett a közösségi közlekedés színvonalának emelése érdekében. Ezek közé tartozott többek között a mosdók felújítása, a tarifareform, új buszflotta beszerzése, klímagarancia és takarítás az IC-vonatokon. Május 27-én pedig a nyári vállalások teljesítéséről beszélt, illetve arról, a kínaiakkal előrehaladott tárgyalásban van mozdony beszerzésről.

Kínából 50-70 motorvonatot vehet a MÁV

A miniszter szerint történelmi jelentőségű, hogy 1100 db buszt rendeltek meg, amelyek magyar gyártmányúak. Ezekre hitelt vettek fel, úgy, hogy nem kellett állami kezességvállalás, magyar banki konzorcium finanszírozta. A teljes költség 85 milliárd forint. Évente 320 új busszal számolnak, az a céljuk, hogy 8 évnél fiatalabb buszok legyenek, ezek mind magyar buszok. Lázár szerint bonyolultabb kérdés a vasút kérdése, összesen 135 ezer ülőhely van a magyar vasúton, ezt azonban növelni fogják. Négy új döntést hoztak:

A GYSEV vesz új motorvonatokat.

,,Felhatalmazást kaptam, hogy 100 db fiatal motorvonatot vásároljak, ezek 10-20 évesek Nyugat-Európából vesszük meg. Nagy esélye van, hogy Németországból, Ausztriából, Svájcból származó motorvonatokat lesznek" – mondta Lázár.

Továbbá 280 db vasúti kocsit vásárolnak 320 milliárdért.

Negyedik lépésként 50-70 kínai motorvonat beszerzéséről tárgyaltak Kínában. A kínai motorvonatok Budapest-Pécs, Budapest-Zalaegerszeg vonalon, Budapest- Kassa vonalon szolgálhatnak.

Ugyanakkor jelezte, hogy először a motorvonat flottát kell összeállítani, a célja, hogy a jelenlegi 130 ezer ülőhelyet fel akarja emelni 2023-ig 160 000-re. 2034-re legalább ezek legalább 80 százalékos megújítása a célom, tette hozzá.

A szállítások várhatóan 2026 második felében kezdődhetnek meg.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: ocdn.eu