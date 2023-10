Gyurcsány Ferencék kormányzása idején összesen 23 500 forinttal emelkedett a minimálbér

Álságos Gyurcsány Ferencék álláspontja, most is a béremelések ellen vannak, ahogy korábban is – ezt mondta a KDNP frakció szóvivője a HírTV-nek. Nacsa Lőrinc arra emlékeztetett, hogy Gyurcsány Ferencék kormányzása idején mindössze 23500 forinttal emelték a minimálbért nyolc év alatt.