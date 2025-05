Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium: Jön a béremelés a falvak és kistelepülések köztisztviselőinek

Megosztás itt:

A közleményben felidézték: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 2024. január elseje óta felelős az önkormányzatokért. Azóta számtalan alkalommal konzultált a településvezetőkkel és az önkormányzati szövetségekkel a mindennapi problémákról és a lehetséges megoldásokról.

Így került napirendre például a Versenyképes járások program, amely a járási, térségi összefogást előtérbe helyezve ítél meg fejlesztési forrásokat a sokszínű, minden területet felölelő helyi igényeknek megfelelően. Ilyen problémát oldana meg a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslat is, hogy a vidéken élők életkörülményei ne változzanak meg ellenőrizhetetlenül, saját döntésük alapján legyenek eszközeik a településük jellegének, nyugalmának megőrzéséhez - sorolták.

Hozzátették: tavaly a kormány emelte a polgármesterek illetményét, megszüntetve azt a méltatlan helyzetet, hogy egyes településeken bizonyos intézményvezetők bére jóval meghaladta a településvezetőét.

Ebbe a sorba kapcsolódik az is, hogy a Magyar falu program bővítésének keretében a kormány 30 százalékkal emeli a 10 ezer fő alatti települések önkormányzati hivatalaiban dolgozó köztisztviselők bérét. Az erről szóló döntést most hivatalosan is kihirdette a kormány - írta a minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a 30 százalékos béremelés két ütemben történik: 2025. július 1-jétől 15 százalékkal, majd 2026. január 1-jétől újabb 15 százalékkal emelkedik az illetmény. "El kell ismerni a kistelepülések helyi közigazgatásában dolgozók munkáját, és mindent meg kell tenni azért, hogy biztosított legyen a szakmai utánpótlás" - áll a közleményben.

