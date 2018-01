Közérdekű adatigénylést nyújt be Hadházy

Hadházy Ákos szerint a kormány továbbra is hazudik a Soros-terves nemzeti konzultáció során visszaküldött válaszok számáról. Az LMP társelnöke nem adja fel, hogy utánajárjon, valójában mennyi konzultációs ívet küldtek vissza az emberek. Legutóbb Rogán Antal propagandaminisztertől kért betekintést a postai feldolgozásba, januárban pedig közérdekű adatigényléssel él az LMP-s politikus.

Hadházy Ákos november 23-án próbált utánajárni, hogy mennyi konzultációs ívet küldtek vissza az emberek.

„Most már 99 százalékos bizonyossággal tudom mondani, hogy ez az egész egy kamu” – nyilatkozta akkor az LMP társelnöke.

Az LMP társelnöke azokba az intézményekbe mehetett el, ahol az íveket átvilágítják, bontják és feldolgozzák, de nyilvántartást sehol sem mutattak neki a visszaküldött konzultációs ívek számáról. Hadházy Ákos a postai munkafolyamatokat is szerette volna ellenőrizni már a kezdetektől, ám ezt máig nem tették lehetővé a számára, és várhatóan nem is fogják. Elutasító választ kapott ugyanis Rogán Antal propagandaminiszter helyettesétől, miután az év végén írásbeli kérdésében újra felvetette: megnézné a postai munkát.

„Hogyha szeretne megismerni dokumentumokat, szerződéseket, teljesítéseket vagy a konzultációs íveket, akkor ennek van egy törvényben lefektetett módja, ez pedig az írásban benyújtott közérdekű adatigénylés. És az a tény, hogy nem nyújtott be ilyen írásos közérdekű adatigénylést, azt bizonyítja, hogy nem is igazán a tények, nem is igazán a valóság érdekli, hanem szeretne folytatni egy hecckampányt, aminek az a célja, hogy ellehetetlenítse a konzultációt” – fogalmazott Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

Korábban Szigetvári Viktor kérte ki, és meg is kapta a Magyar Postától, hogy mennyibe került a magyar adófizetőknek a Soros-konzultáció visszaküldése. Kiderült, hogy november végén már 2 millió 141 ezer levél után számlázott a posta, míg egy hónappal korábban még csak 200 ezer visszaküldött ívnek volt nyoma. Az LMP társelnöke szerint irreális az, amit a számok mutatnak.

„Éppen ez a két szám, ami teljesen komolytalanná teszi ezt az egész kormányzati viccet. Ez csak akkor történhetett meg, hogyha miután beütött a krach és megjelent egy ellenzéki képviselő, aki elkezdte ellenőrizni ezeknek a leveleknek a számát, akkor valamit csinálni kellett, és akkor gyorsan valahonnan feladtak még tömegesen leveleket” – mondta Hadházy Ákos.

Az LMP-táselnök a Hír TV kérdésére azt mondta: január elején ő is közérdekű adatigénylést nyújt be, hogy megkapja a Magyar Posta hivatalos adatait a konzultációs ívek beérkezéséről, napi bontásban. Hadházy szerint még ezután is kérdés marad, hogy az emberek milyen válaszokat adtak a kormányzati levélre, ezt ugyanis senki nem ellenőrizheti.