Közeli kapcsolatban áll a baloldali Jámbor András az elfogott Antifa-támadóval

Agyba-főbe vert 8 maszkos alak néhány nappal ezelőtt egy munkába igyekvő férfit. A felvételeken jól látható, hogy a támadók hátulról, minden ok nélkül csaptak le az áldozatukra, perceken át viperával ütötték és rúgták, majd lefújták gázspray-vel. Ez csak az egyike volt annak a támadássorozatnak, amit politikai indíttatásból jobboldalinak vélt embereken hajtottak végre olasz, német és magyar szélsőséges antifa tagok.

A banda négy tagját, egy magyar és két külföldi nő, valamint egy külföldi férfit szombaton fogták el a rendőrök.

Közöttük volt Dobos Krisztina is

- írta meg a magyarjelen.hu.

Korábban szociális érzékenységét mutatva könnyek között mesélt az otthonápolás nehézségeiről a nő a Partizánban. Később már közösségi oldalán arra buzdította ismerőseit,

gyertek február 11-én a Bécsi kapuhoz, hogy minél többen tiltakozzunk a Becsületnapi náci vonulók ellen.

Dobos Krisztináról időközben kiderült: több ellenzéki politikussal is kapcsolatban állhat.

Jámbor András kampányát segítette az elmúlt évben, de Tordai Bencével is fotózkodott már a kampány során, a Szikra Mozgalom rendezvényein, demonstrációin pedig rendszeres résztvevő volt.

A kötődést korábban Jámbor András tagadta. A Párbeszéd országgyűlési képviselője azt állította közösségi oldalán: hazug állítás, miszerint a Szikra Mozgalomnak vagy a Szikra tagjainak közük lett volna az eseményekhez.